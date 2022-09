जिंक एक ट्रेस मिनरल है, जिसका अर्थ है कि हमारे शरीर को इसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जिंक 300 से अधिक एंजाइमों की गतिविधि, प्रोटीन संश्लेषण, घाव भरने, कोशिका वृद्धि और एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है। दुर्भाग्य से, हमारा शरीर जिंक को संश्लेषित नहीं कर सकता है, और हमें उचित विकास और कामकाज के लिए नियमित रूप से कम मात्रा में जिंक युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने की आवश्यकता होती है। यह लेख आपको जिंक के फायदे बताने जा रहा है, जानिए आपके शरीर के लिए क्यों है जिंक ज़रूरी?

जिंक युक्त खाद्य पदार्थों के 6 स्वास्थ्य लाभ - Zinc Yukt Khaday Padartho Ke Swasthy Labh In Hindi

1. जिंक प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करे (Improves Immune System)

जिंक हमारे शरीर में टी-लिम्फोसाइट्स (T- lymphocytes) नामक कोशिकाओं को सक्रिय करता है जो उचित प्रतिरक्षा कार्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये कोशिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाने और कैंसर से लड़ने में मदद करती हैं। शरीर में जिंक की अपर्याप्त मात्रा इन प्रतिरक्षा कोशिकाओं को कमजोर कर सकती है। जिंक की कमी वाले लोग कम प्रतिरक्षा से पीड़ित होते हैं और बीमार पड़ने, बार-बार होने वाले संक्रमण, त्वचा की स्थिति और अन्य पुरानी बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

2. नेत्र स्वास्थ्य को बढ़ावा दे (Promote eye health)

जिंक विटामिन A को सक्रिय करता है, जो आंखों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह विटामिन A को लिवर से रेटिना (retina) में स्थानांतरित करने में मदद करता है और मेलेनिन (melanin) भी पैदा करता है जो आंखों को यूवी किरणों से बचाता है। जिंक सूजन और ऑक्सीकरण (oxidation) को कम कर सकता है और आंखों की दृष्टि में सुधार कर सकता है। जिंक युक्त खाद्य पदार्थ आपके समग्र नेत्र स्वास्थ्य में काफी सुधार कर सकते हैं।

3. घाव भरने को बढ़ावा दे (Promote wound healing)

शरीर में जिंक की पर्याप्त मात्रा हीलिंग प्रक्रिया को तेज करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, यह संक्रमण के इलाज में मदद करता है और घायल त्वचा को ठीक करता है। यह ट्रेस मेटल प्लेटलेट कोशिकाओं और हेमोस्टेसिस, सेल प्रसार और सूजन को कम करने में मदद करता है। शरीर में जिंक के निम्न स्तर से घाव भरने में देरी होती है और जिंक की कमी से त्वचा पर घाव, विकास मंदता आदि हो सकते हैं।

4. त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे (Promote skin health)

जिंक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो त्वचा की विभिन्न स्थितियों, जैसे मुंहासे और त्वचा के संक्रमण का इलाज करने में मदद करते हैं। यह त्वचा को सूरज की UV किरणों से भी बचाता है, मेलास्मा (melasma) और रोसैसिया (rosacea) का इलाज करता है। बाजार में जिंक आधारित सनस्क्रीन की लोकप्रियता का यही कारण है।

5. मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत को बढ़ावा दे (Promote muscle growth and repair)

जिंक कोशिका वृद्धि (cell growth) को बढ़ावा देता है और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। यह वृद्धि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने में भी मदद करता है, और मांसपेशियों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है और मांसपेशियों की मरम्मत को तेज करता है।

6. पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायक (Aids in the absorption of nutrients)

जिंक प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। यह भोजन से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने और ऊर्जा छोड़ने में भी मदद करता है। कम ऊर्जा और थकान वाले लोगों के शरीर में आमतौर पर जिंक का स्तर कम होता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

