टोक्यो ओलंपिक 2020: भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम को पूल ए में मिली जगह सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ 26 Nov 2019, 17:47 IST SHARE

भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए महिला और पुरुष हॉकी के पूल का ऐलान हो गया है। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इसकी घोषणा की। भारतीय पुरुष और महिला दोनों ही टीमों को पूल ए में जगह मिली है। इसके अलावा पूल ए में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया जैसी दो शक्तिशाली टीमें भी हैं। वहीं महिला टीम के पूल में नीदरलैंड और जर्मनी जैसी टीमें हैं। पुरुषों के ग्रुप बी की बात करें तो बेल्जिय, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी जैसी टीमें हैं। वहीं महिलाओं के पूल बी में ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीमें हैं। भारतीय पुरुष टीम ने रुस को हराकर ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया था। वहीं महिला टीम ने यूनाइटेड स्टेट्स को मात दी थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अपने बयान में कहा कि जिस तरह 2016 के रियो ओलंपिक के लिए पूल का निर्धारण किया गया था, ठीक उसी तरह इस बार भी किया गया है। जितनी भी टीमें हिस्सा ले रही हैं, वे सभी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में टॉप 16 में हैं। इसलिए उम्मीद है कि फैंस को ओलंपिक में एक बेहतरीन हॉकी देखने को मिलेगी। पुरुष टीम पूल ए: ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, इंडिया, जापान पूल बी: बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका महिला टीम पूल ए: नीदरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, इंडिया, ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका पूल बी: ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, अर्जेंटीना, चीन, न्यूजीलैंड, जापान Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...