Pro Kabaddi League - PKL 8 में आज होने वाले मैचों का प्रीव्यू, लाइव प्रसारण कब और कहां देखें?

प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के आठवें सीजन (PKL) में आज 19 फरवरी को तीन मुकाबले खेले जाने वाले हैं और यह लीग स्टेज का आखिरी दिन भी होने वाला है। जयपुर पिंक पैंथर्स vs पुनेरी पलटन (JAI vs PUN), गुजरात जायंट्स vs यू मुंबा (GUJ vs MUM) और पटना पाइरेट्स vs हरियाणा स्टीलर्स (PAT vs HAR) मैच खेले जाने वाले हैं।

जयुपर पिंक पैंथर्स vs पुनेरी पलटन

इन दोनों टीमों के बीच होने वाला यह मुकाबला काफी ज्यादा अहम होने वाला है। जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम अगर इस मैच को जीतती है तो वो सीधे प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाएंगे। उनकी नजर अपनी विनिंग स्ट्रीक को जारी रखने पर होगी। दूसरी तरफ पुनेरी पलटन अगर इस मैच को जीतती भी है तो उन्हें दूसरे मैचों के रिजल्ट्स पर निर्भर करना होगा। पुणे ने बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ काफी गलतियां की थी और उनकी नजर उसे सुधारने पर होगी। इस मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स के जीतने की उम्मीद ज्यादा नजर आ रही है।

गुजरात जायंट्स vs यू मुंबा

यू मुंबा की टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है, लेकिन उनकी नजर जीत के साथ लीग स्टेज का अंत करने पर होगी। मुंबई से उम्मीद काफी थी और उन्हें निरंतरता की कमी काफी ज्यादा भारी पड़ी। दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स के लिए करो या मरो का मुकाबला है। इस मैच को जीतते ही वो प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाएंगे। इस मैच को अगर वो हारते हैं, तो वो सीधे बाहर हो जाएंगे। हालांकि इस समय पूरी तरह से मोमेंटम गुजरात जायंट्स के पास है और इसी वजह से उनके जीतने की उम्मीद ज्यादा नजर आ रही है।

पटना पाइरेट्स vs हरियाणा स्टीलर्स

पटना पाइरेट्स ने पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन वो प्लेऑफ से पहले महत्वपूर्ण जीत दर्ज करना चाहेंगे और मोमेंटम को अपनी तरफ रखने की उनकी कोशिश होगी। हो सकता है इस मैच में टीम अपने मुख्य खिलाड़ियों के साथ ही खेलते हुए दिखाई दे। उनके सामने हरियाणा स्टीलर्स की मुश्किल चुनौती होने वाली है, जिनके लिए जीत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस मैच को हारने के बाद उनके लिए प्लेऑफ में पहुंचना काफी मुश्किल हो जाएगा। उन्हें पिछले मैच में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और उन्हें जीत की सबसे ज्यादा जरूरत है। पटना पाइरेट्स इस मैच को जीतने की प्रबल दावेदार नजर आ रही है।

जयपुर पिंक पैंथर्स vs पुनेरी पलटन शाम 7:30, गुजरात जायंट्स vs यू मुंबा मैच रात 8:30 और पटना पाइरेट्स vs हरियाणा स्टीलर्स मैच रात 9:30 बजे से लाइव आएगा। तीनों मैचों का सीधा प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

