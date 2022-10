Pro Kabaddi League 2022: PKL 9 में आज होने वाले मैचों का प्रीव्यू, लाइव स्ट्रीमिंग कब और कहां देखें?

प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के 9वें सीजन (PKL 2022) में 9 अक्टूबर को भी तीन मुकाबले खेले जाने वाले हैं। जयपुर पिंक पैंथर्स का मुकाबला पटना पाइरेट्स (JAI vs PAT), तेलुगु टाइटंस का मैच बंगाल वॉरियर्स (TEL vs BEN) और पुनेरी पलटन का मुकाबला बेंगलुरु बुल्स (PUN vs BLR) के बीच खेला जाएगा।

#) जयपुर पिंक पैंथर्स vs पटना पाइरेट्स

जयपुर पिंक पैंथर्स को जहां अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, तो पटना पाइरेट्स को टाई से संतुष्ट करना पड़ा था। इस मैच में जयपुर को अपने रेडर्स से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी और देखना होगा कि राहुल चौधरी, अर्जुन देशवाल और वी अजीत कुमार की तिकड़ी कैसा प्रदर्शन करती है। दूसरी तरफ पटना पाइरेट्स ने पूरे मैच में अच्छा खेल दिखाया था, लेकिन अहम मौके पर वो पिछड़ गए थे। इस मैच में वो अपनी गलती से सबक लेते हुए पहली जीत दर्ज करना चाहेंगे। इस मैच में पटना पाइरेट्स की जीतने की उम्मीद ज्यादा दिखाई दे रही है।

#) तेलुगु टाइटंस vs बंगाल वॉरियर्स

तेलुगु टाइटंस की टीम में स्टार खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पहले मैच में रजनीश और विनय के रूप में दो युवा खिलाड़ियों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। इस मैच में टीम को अपने डिफेंस और सिद्धार्थ देसाई से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। टीम को अगर जीत हासिल करनी है, तो डिफेंस को ज्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी। दूसरी तरफ बंगाल वॉरियर्स की शुरुआत काफी खराब रही थी, लेकिन पहला हाफ खत्म होते-होते कप्तान मनिंदर सिंह ने पॉइंट्स हासिल किए थे। इस मैच में उन्हें साथी रेडर्स और डिफेंडर्स से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

पुनेरी पलटन vs बेंगलुरु बुल्स

एक तरफ पुनेरी पलटन ने अपना पहला मैच टाई खेला, तो बेंगलुरु बुल्स ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। दोनों ही टीमों में कई युवा खिलाड़ी मौजूद हैं और इसी वजह से एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है। बुल्स के पास इस समय मोमेंटम है, जोकि उन्हें मैच में जीत का दावेदार बनाता है। हालांकि पुणे को जीतना है तो उनके लिए कप्तान असलम इनामदार और मोहित गोयत को अच्छा करना होगा।

जयपुर पिंक पैंथर्स vs पटना पाइरेट्स शाम 7:30, तेलुगु टाइटंस vs बंगाल वॉरियर्स मैच रात 8:30 और पुनेरी पलटन vs बेंगलुरु बुल्स मैच रात 9:30 बजे से लाइव आएगा। तीनों मैचों का सीधा प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

