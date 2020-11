Among Us बना अक्टूबर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेम

Sensor Tower द्वारा रिलीज की गयी लिस्ट द्वारा अक्टूबर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किये गए 10 गेम्स के बारे में पता चल गया है। इस दौरान पता चला है कि सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा डाउनलोड किये गए Among Us ने अक्टूबर में भी अपना ताज बचाए रखा।

Among Us के अक्टूबर में 74.8 मिलियन डाउनलोड्स हुए हैं। भारत में यहां से 15 प्रतिशत का योगदान है वहीं USA दूसरे स्थान पर है और वहां पर Among Us को 11.6 परसेंट डाउनलोड किया गया है।

Among Us ने एक बार फिर लिस्ट में टॉप किया, पिछले महीने से बेहतर प्रदर्शन

Among Us लगातार दूसरे महीने चर्चा का विषय रहा है। दूसरे स्थान पर Subway Surfers का नाम शामिल है। Subway Surfer को 19.8 मिलियन इंस्टॉलस मिले हैं। Supersonic द्वारा रिलीज किया गया Join Clash 3D तीसरे स्थान पर मौजूद था। आइल अलावा Garena का Free Fire चौथे स्थान पर शामिल है। miHoYo द्वारा रिलीज किया गया Genshin Impact 5वें स्थान पर मौजूद है।

ये भी पढ़ें:- Games Kharido और Codashop पर से Free Fire के लिए डायमंड्स का टॉप-अप कैसे करें?

Genshin Impact को पिछले महीने 16.4 मिलियन डाउनलोड मिले थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 239 मिलियन डॉलर्स कमाए थे।

PUBG Mobile लगातार संघर्ष करते जा रहा है

PUBG Mobile के लिए कुछ समय पहले अच्छी खबर आयी है लेकिन डाउनलोड्स के मामले में वो काफी ज्यादा पीछे हो गए। पहले वो हमेशा लिस्ट में रहते थे लेकिन लगातार तीसरे महीने वो सूची से बाहर है।

टेनसेंट गेम्स का ये गेम गूगल प्ले स्टोर पर चौथा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया गेम है लेकिन फिर भी वो पिछले महीने की लिस्ट में कदम नहीं रख पाया।

ये भी पढ़ें:- PUBG Mobile ने भारत में वापसी के साथ ऑफिस खोलने की घोषणा की, 100 मिलियन डॉलर्स करेंगे निवेश