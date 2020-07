PUBG MOBILE 0.19.0 अपडेट : लिविक मैप APK डाउनलोड लिंक

लिविक सबसे नया मैप है जो PUBG MOBILE 0.19.0 अपडेट में डाला गया है

इस आर्टिकल में लिंक्स और कदम दिए गए हैं जिनसे आप APK और OBB फाइल डाउनलोड कर सकेंगे इस अपडेट की

New map in PUBG Mobile: Livik (Picture Souce: Google Play Store)

PUBG Mobile दुनिया भर के बहुत लोग खेलना पसंद करते हैं। PUBG Mobile ऑफिशल्स के अपडेट अनाउंसमेंट के बाद , खिलाड़ी और उत्सुकता से अपडेट का इंतज़ार कर रहे थे। यह अपडेट कल ग्लोबली रिलीज़ हो चुका है और खिलाड़ी अब लिविक मैप का मज़ा उठा सकते हैं। बहुत से नए फीचर्स गेम में डाले गए हैं , जैसे की लिविक एडवेंचर इवेंट , मैप एक्सक्लूसिव गन्स और वेह्किल्स आदि डाले गए हैं। जो खिलाड़ी यह अपडेट नहीं हासिल नहीं कर पाए हैं , वह नीचे दिए गए कदम फॉलो कर सकते हैं PUBG Mobile 0.19.0 अपडेट APK और OBB लिंक्स का इस्तेमाल कर के।

PUBG Mobile 0.19.0 अपडेट लिविक मैप APK डाउनलोड लिंक

APK डाउनलोड लिंक : Click here

OBB डाउनलोड लिंक : Click here

नीचे दिए गए कदम फॉलो करें यह गेम इनस्टॉल करने के लिए

Step 1: APK और OBB फाइल डाउनलोड करें ऊपर दी गई लिंक्स से।

Step 2: सेटिंग्स में जाएं , ‘install from unknown source’ ऑप्शन इनेबल करें , अगर आपने नहीं अभी तक नहीं करा है।

Step 3: APK फाइल इनस्टॉल करें , लेकिन एप्लीकेशन अभी इंस्टालेशन के बाद ना खोलें।

STEP 4 : इंस्टालेशन के बाद , OBB फाइल कॉपी करें Android/OBB/com.tencent.ig में। (अगर इस नाम का कोई फोल्डर आपके फ़ोन में नहीं है तो एक जल्द बनालें )

STEP 5 : अब गेम खोलें और नए फीचर्स का मज़ा उठाएं।

अपडेट का साइज करीब 1.84 GB का है तो खिलाड़ियों को ध्यान रखना चाहिए की उनके फ़ोन में इतनी जगह कम से कम खाली हो। अगर आपको कोई एरर दीखता है जो कहे there was a problem parsing the package’ , तो दोनों APK और OBB फाइल्स दोबारा डाउनलोड और इनस्टॉल करें।

पैच नोट्स में यह बताया गया है की खिलाड़ियों को रिवार्ड्स मिलेंगे अगर वह यह गेम 13 जुलाई से पहले अपडेट कर लेते हैं। इसीलिए आप यह गेम जल्द से जल्द अपडेट करलें।