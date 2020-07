PUBG MOBILE : CARRYMINATI का गेमिंग चैनल हुआ हैक , बिटकॉइन कंटेंट देखने को मिला 

इंडिया के सबसे फेमस यूटूबर में से एक ,अजय नागर , जिसको हम CARRYMINATI के नाम से जानते हैं , उन्होंने अपने फैंस को बताया की उनका यूट्यूब अकाउंट हैक हो गया है। इनका लाइव चैनल, जिसका नाम CarryisLive है , हैक कर लिया गया था कल दिन में 4 बजे के करीब। इन्होने थोड़ी देर बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी डाल कर सबको इस चीज़ के बारे में बताया था।

CarryMianti के 6.66 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर जहाँ वह गेम्स स्ट्रीम करते हैं जैसे की PUBG Mobile, GTA 5, Last of Us 2, Getting Over It आदि। तीन वीडियोस इनके चैनल से डाले गए थे करीब 4 बजे , जो की इनके वीडियोस डालने के समय से बिलकुल अलग है :

टेस्ला साइबर ट्रक अर्निंग कॉल : $TSLA Q2 अर्निंग रिपोर्ट्स न्यूज़ लाइव

एथेरेयम अर्निंग्स कॉल : अर्निंग रिपोर्ट्स

चैरिटी स्ट्रीम: हेल्प असम और बिहार

CarryMinati ऐसे वीडियोस नहीं डालते हैं , हालाँकि आखिरी वाला वीडियो एक हद तक उनका लगा क्योंकि वह ऐसे स्ट्रीम करते रहते हैं। एक वीडियो इनके अकाउंट पर देखा गया था बिटकॉइन से सम्बंधित। हालाँकि यह देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि बहुत फेमस लोग जैसे एलोन मूक , जेफ्फ बेज़ोस और बैरक ओबामा के अकाउंट भी हैक हो गए थे। सब में एक चीज़ सामान्य थी , यह है बिटकॉइन स्कैम।

CarryMinati ने इसके ऊपर क्या बोला ?

CarryMinati ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस हैक के बारे में अपनी जनता को बताया :

Carryislive चैनल हैक कर लिया गया है। डिस्क्रिप्शन में दी गई कोई लिंक न खोलें।

उन्होंने आगे बताया :

में और मेरी टीम अपने अकाउंट को वापस हासिल करने का प्रयास कर रही है, तब तक कृपया इंतज़ार करें।

अब आगे क्या ?

यह खबर CarryMinati के फैंस और अजेय खुद के लिए बहुत बुरी है। इस इंटरनेट सितारे की टीम को इस चीज़ के बारे में पता है और यह प्रयास कर रहे हैं इस अकाउंट को वापस पाने की। ऐसा पहले कुछ और इंडियन यूट्यूब सितारों के साथ हो चूका है , तो वह लोग इनकी सहायता कर सकते हैं।

