PUBG MOBILE : बीटा वर्जन 0.19.1 कैसे डाउनलोड करें ?

PUBG MOBILE बीटा वर्जन अफीशियली रिलीज़ कर दिया गया था 10 जून को

PUBG MOBILE बीटा वर्जन का साइज करीब 1.49 GB का है एंड्राइड डिवाइस के लिए

PUBG Mobile 0.19.1 Beta update

टेनसेंट गेम्स जो PUBG MOBILE के डेवेलपर्स हैं उन्होंने हाल ही में बीटा वर्जन 0.19.0 टेस्टिंग के लिए निकाला था। यह अपडेट अपने साथ बहुत से नए फीचर्स ले कर आएगा। नए बीटा वर्जन के हिसाब से ऐसा लग रहा है की 0.19.0 बीटा अपडेट अपग्रेड किया गया है और उसको बदल दिया गया है PUBG Mobile 0.19.1 बीटा वर्शन। नए 0.19.1 बीटा पैच को फॉलो करते हुए यह सामने आया है कि स्टाफ ने पैच नोट्स अनाउंस कर दिए है अफीशियली। पैच नोट्स ने रिवील करा है कि खिलाड़ियों को एक मौका मिलेगा बॉनफायर मोड और नया एरीना गेमप्ले - आरमोरी एरीना टेस्ट करने का। नए मोड्स के साथ कुछ नई चीज़े चीयर पार्क में भी डाली गयी हैं। नए फीचर्स की लिस्ट के हिसाब से चीयर पार्क और क्विक ड्रा फीचर्स , फायर आर्म -स्पेसिफिक QUICKDRAWS , शूटिंग रेंज इलीट चैलेंजेज , और कुछ साउंड इम्प्रोवेमेन्ट्स डाली गयी हैं इस अपडेट में। जो लोग यह PUBG MOBILE का नया बीटा वर्जन टेस्ट करना चाहते हैं, वह नीचे दिए गए कदम फॉलो कर सकते हैं :

स्टेप्स डाउनलोड और इनस्टॉल करने के लिए PUBG Mobile 0.19.1 बीटा वर्जन APK

डाउनलोड लिंक

1) PUBG MOBILE बीटा वर्जन की APK फाइल डाउनलोड करें ऊपर दी गयी लिंक से।

2) अपने फ़ोन में फाइल मैनेजर खोलें और डाउनलोडेड फाइल्स पर क्लिक करें > AOS_IG0190_CE_19074No27_0.19.1.13300_Shipping_Google_CE.shell.signed.apk

3 ) अननोन सोर्सेज की इंस्टालेशन होने की इजाज़त दें सेटिंग्स में जा कर > सेफ्टी , और फिर Privacy > इंसटाल ऍप्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज।

4) apk फाइल की इंस्टालेशन होने के बाद PUBG MOBILE ऍप खोलें।

5) गेस्ट अकाउंट से लॉगिन करें और बीटा वर्जन का मज़ा उठाएं।

इस नए अपडेट का साइज 1.49GB है एंड्राइड डिवाइस के लिए। ध्यान रहे आपके डिवाइस में ज़रूरी जगह खाली हो जिससे आप लेटेस्ट अपडेट का मज़ा उठा सकें।

अगर डाउनलोडेड फाइल यह मैसेज दिखती हैं "There was a problem parsing the package" तो apk फाइल को दोबारा डाउनलोड और इनस्टॉल करें।

डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा यह आपकी इंटरनेट स्पीड पर निर्भर करता है। हालाँकि अगर एवरेज पर देखें तो इसको लगभग 30 MIN लगेंगे।