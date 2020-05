PUBG Mobile: गेम को YOUTUBE पर स्ट्रीम करने के आसान तरीके   

How to stream PUBG Mobile

PUBG MOBILE की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख के इस गेम के youtube स्ट्रीमर्स भी बढ़ रहे हैं। काफी लोग इसकी तरफ अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ।

PUBG को YOUTUBE पर कैसे स्ट्रीम करें:

यहाँ कुछ तरीके बताये गए हैं जिनके ज़रिये आप PUBG को YOUTUBE पर स्ट्रीम कर सकते हैं।

1. Streamlabs

उपलब्ध ऑप्शंस में से यह सबसे ज़्यादा अच्छा है PUBG को YOUTUBE या twicth पर स्ट्रीम करने के लिए। यह एक फीचर-रिच एप्लीकेशन है जो आपको mic का इस्तेमाल करने का भी ऑप्शन देता है,जो कि शायद ही बाकी Apps में उपलब्ध हो। इसमें काफी और फीचर्स भी है जिनके ज़रिये आप layout सेट कर सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं।

2. Omlet Arcade :

यह एक फ्री एप्लीकेशन है जिसके ज़रिये आप Youtube Twitch और Facebook पर स्ट्रीम कर सकते हैं अपने एंड्राइड या एप्पल डिवाइस से। इसका एक ख़ास फीचर यह है कि इसमें स्ट्रीम डिले नाम का फीचर है जो कि बहुत फाएदेमंद है। एक ख़राब बात इस APP की यह है कि earphones लगाके आप इन-गेम ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस आप का इस्तेमाल शायद उतना अच्छा ना हो आपके PC या LAPTOP पर,हालाँकि इसके अलावा और भी APPS है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं।

PUBG Mobile का स्ट्रीम PC या laptop पर:

एक बेहतर तरीका PUBG को LAPTOP पर स्ट्रीम करने का Elgato capture cards का इस्तेमाल करना है। यह बहुत महंगा होता है और हर कोई इसको नहीं खरीद सकता । कैप्चर कार्ड का इस्तेमाल करने के बजाये आप लोग obs और screencasting का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो splitters - 2 Male to 1 Female and 1 Male to 2 Female का इस्तेमाल करना होगा। हालाँकि यह थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है पर elago आपकी स्ट्रीम को बेहतर बनाता है।