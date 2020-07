PUBG MOBILE : मोर्टल बने पहले इंडियन खिलाड़ी ESPORTS अवार्ड्स में नॉमिनेट होने वाले 

Esports अवार्ड्स 2020 के लिए अनाउंस कर दिए गए हैं और इस बार इंडियन फैंस की उत्सुकता आसमान छू रही हैं क्योंकि पहली बार एक इंडियन अवार्ड्स की लिस्ट में नॉमिनेटेड है। यूटूबर और प्रोफेशनल खिलाड़ी नमन 'मोर्टल ' माथुर पहले खिलाड़ी बने हैं इंडिया के इतिहास के जो अवार्ड्स की लिस्ट में शामिल हैं। मोर्टल टीम SOUL के खिलाड़ी और ओनर हैं एवं टीम के IGL भी।

Esports Awards 2020 के फाइनलिस्ट अनाउंस किए गए थे हर केटेगरी में 23 जुलाई को। मोर्टल को 'Streamer of the Year' केटेगरी में नॉमिनेट किया गया है 11 और स्ट्रीमर्स के साथ।

Esports Awards 2020 के हर केटेगरी के फाइनलिस्ट

Streamer of the Year:-

MORTAL

POKIMANE

DR LUPO

SUMMIT1G

IBAI

SWAGG

GAULES

COURAGEJD

ASMONGOLD

XOC

TIMTHETHETATMAN

NICKMERCS

Mobile Game of the Year:-

PUBG MOBILE

FREE FIRE

MOBILE LEGENDS

CALL OF DUTY: MOBILE

CLASH OF CLANS

BRAWL STARS

CLASH ROYALE

ARENA OF VALOR

Esports Personality of the Year:-

OCELOTE

GOLDENBOY

NADESHOT

SJOKZ

DR LUPO

FAKER

HECZ

FALLEN

FROSKURINN

Esports Content Creator of the Year:-

ASHLEY KANG

ESPORTS TALK

MUSTY

HECZ

NADESHOT

UPUPDOWNDOWN

The Esports Collegiate Awards:-

NACE

NUEL

COLLEGE CARBALL

KEVIN HOANG

TESPA

TYRELLE APPLETON

MARYVILLE UNIVERSITY OF SAINT LOUIS

UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT IRVINE

FULL SAIL UNIVERSITY

Esports अवार्ड्स के बारे में जानकारी :

Esports अवार्ड्स शुरू हुए थे 2015 में और तबसे यह होस्ट किए जा रहे हैं Esports स्टेडियम, अर्लिंग्टन, टेक्सास, अमेरिका में। 2019 में, Herschel 'Dr Disrespect' Beahm 1V ने 'Streamer of the Year' का अवार्ड जीता था। इस ही साल 'League of Legends' ने Esports Game of the Year का अवार्ड जीता था।

मोर्टल के बारे में जानकारी :

नमन 'मोर्टल ' माथुर एक प्रोफेशनल PUBG Mobile के खिलाड़ी और स्ट्रीमर हैं। इस खिलाड़ी के यूट्यूब पर 5.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 2.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर। यह साउथ एशिया की सबसे चहीती पर्सनालिटीज में से एक हैं।