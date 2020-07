PUBG Mobile: टॉप 5 किल लीडर्स PMWL 2020 ईस्ट सुपर वीकेंड के तीसरे हफ्ते के पहले दिन से

PUBG Mobile वर्ल्ड लीग 2020 ईस्ट सीजन जीरो का तीसरा हफ्ता अब शुरू हो गया है और टीम, TSM ENTITY , सबसे आगे चल रही है PMWL 2020 ईस्ट पॉइंट्स टेबल में पहले दिन के बाद 69 पॉइंट्स के साथ। इनके पीछे है टीम्स U Level UP 67 पॉइंट्स के साथ और Morph Team है तीसरे स्थान पर 49 पॉइंट्स के साथ।

पिछली बार की विजेता टीम, Bigetron RA , पॉइंट्स टेबल में उन्नीसवे स्थान पर है और इस टीम को बेहतरीन प्रदर्शन दिखाना होगा दुसरे दिन PMWL 2020 ईस्ट सुपर Weekend 3 के लिए क्वालिफाय होने के लिए।

टॉप 5 किल लीडर्स PMWL 2020 ईस्ट सुपर वीकेंड के तीसरे हफ्ते के पहले दिन से :

TSM-Entity जोनाथन :TSM-Entity जोनाथन ने 11 किल्स निकाले 4 गेम्स में। यह खिलाड़ी सबसे आगे चल रहे हैं PMWL 2020 ईस्ट के किल्स टेबल में। जोनाथन ने डैमेज लीडरबोर्ड में भी बहुत छलांग मारी है और अब टॉप 5 हाईएस्ट डैमेज डीलर्स में। इन्होने अकेले अपनी टीम को दुसरे दिन ERANGEL में चिकन डिनर दिलाया था और TSM ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और तीन चिकन डिनर अपने नाम किए थे दुसरे हफ्ते में।

2. U Level Up चाक्सिन: PMPL चाइनीज़ तायपेई के विजेयता U Level UP ने भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है और इस खिलाड़ी ने 10 किल्स निकाल कर अपने आप को इस लिस्ट में जगह दिलाई।

3. U Level Up विंटर : एक और खिलाड़ी U Level UP के , विंटर भी इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। U Level UP के खिलाड़ी विंटर और चाक्सिन ने मिल कर टीम के लिए 80 प्रतिशत किल्स निकाले हैं।

4.TSM-Entity : TSM IGL क्ल्च्गोड़ इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं 10 किल्स के साथ। पिछले हफ्ते से यह खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है और अपने आपको इस लिस्ट में जगह दिलाई है।

5. TSM-Entity Neyoo: Neyoo एक नयी एंट्री है टॉप किलर्स की लिस्ट में और 9 किल्स अपने नाम किए।

PMWL 2020 ईस्ट लीग स्टेज वीक 3 के दुसरे दिन का कार्यक्रम :

मैच 1: Erangel: ग्रुप्स ABCD

Advertisement

मैच 2: Miramar: ग्रुप्स ABCE

मैच 3: Erangel: ग्रुप्स ABDE

मैच 4: Miramar: ग्रुप्स ACDE

मैच 5: Erangel: ग्रुप्स BCDE