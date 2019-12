3 भारतीय निशानेबाजों को मिलेगा 'गोल्डन टारगेट' अवॉर्ड सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ 02 Dec 2019, 13:26 IST SHARE

सौरभ चौधरी, एलावेनिल वलारिवन और दिव्यांश सिंह पंवार भारत के 3 निशानेबाजों सौरभ चौधरी, दिव्यांश सिंह पंवार और एलावेनिल वलारिवन को प्रतिष्ठित 'गोल्डन टारगेट' अवॉर्ड से नवाजा जाएगा। ये तीनों ही निशानेबाज साल के अंत में अपनी-अपनी कैटेगरी में नंबर एक रहे। इसी वजह से इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा उन्हें गोल्डन टारगेट अवॉर्ड दिया जाएगा। 7 दिसंबर को म्यूनिख में एक समारोह में उन्हें ये सम्मान मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग फेडरेशन ने इसी साल से गोल्डन टारगेट अवॉर्ड शुरु किया है। 12 अलग-अलग कैटेगरी में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले टॉप निशानेबाजों को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 3 नंबर एक निशानेबाजों के साथ भारत पहले पायदान पर है, चीन और यूएसए के 2-2 शूटर इस लिस्ट में हैं। आईएसएसएफ रैंकिंग में दिव्यांश सिंह पवार ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल कैटगरी में नंबर एक पायदान पर रहीं। वहीं युवा एलावेनिल वलारिवन महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में नंबर एक रहीं। सौरभ चौधरी ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। आपको बता दें कि भारतीय निशानेबाज लगातार अलग-अलग स्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इन तीन खिलाड़ियों के अलावा मनु भाकर, अपूर्वी चंदेला और हिना सिद्धू जैसे निशानेबाज भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी वजह से भारत के ओलंपिक में पदक जीतने की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं। Give feedback Advertisement

