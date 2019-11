शूटिंग विश्वकप: भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने दस मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता Naveen Sharma FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 21 Nov 2019, 13:17 IST SHARE

मनु भाकर भारतीय शूटर मनु भाकर ने शूटिंग वर्ल्ड कप में दस मीटर एयर पिस्टल राउंड में स्वर्ण पदक जीता है। वे ऐसा करने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की भारतीय महिला निशानेबाज हैं। पहले स्थान पर हिना सिधू का नाम है। आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को दस मीटर एयर राइफल में भी स्वर्ण पदक मिला है। यह पदक इलावेलिन वालारिवान ने जीता। मनु भाकर ने फाइनल्स में 244.7 का स्कोर बनाते हुए सोना अपने नाम किया। इलावेलिन ने 250.8 का स्कोर करते हुए एयर राइफल का पदक जीता और भारत का नाम इस स्पर्धा में दुनिया के सामने रखा। मनु भाकर 25 मीटर एयर पिस्टल की प्रतिस्पर्धा के फाइनल में क्वालिफाई करने में सफल नहीं हो पाई थी। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता ने दस मीटर में अपना दमखम दिखाया और गोल्ड मेडल को हाथ से नहीं जाने दिया। मनु भाकर टोक्यो ओलम्पिक के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। भारतीय निशानेबाजों की तैयारियां ओलम्पिक के लिए काफी जोर शोर से चल रही है। टॉप निशानेबाजों के खिलाफ खेलना बड़ी चुनौती हमेशा रहती है। विश्व के सबसे बड़े मंच पर भारतीय निशानेबाजों से भी उम्मीदें सबको रहती है। फ़िलहाल भारतीय निशानेबाजों के पास अभ्यास के लिए समय है।

