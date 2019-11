एटीपी टूर्नामेंट: सत्रह साल में पहली बार नडाल और फेडरर के बिना होगा फाइनल Naveen Sharma FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 17 Nov 2019, 19:23 IST SHARE नडाल एटीपी टूर्नामेंट में पिछले सत्रह सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि फाइनल में राफेल नडाल, जोकोविक और रोजर फेडरर में से कोई ना हों। इस बार के एटीपी फाइनल में ऐसा होने जा रहा है। इस बार डोमिनिक थीम और स्टेफानोस सितसिपास के बीच यह फाइनल मैच खेला जाएगा। इन तीनों के नहीं होने से विश्व भर के टेनिस फैन्स को निराशा हाथ लगी है। रोजर फेडरर को सितसिपास ने हराया और फाइनल्स से वंचित कर दिया। वे काफी युवा खिलाड़ी हैं और एक बड़ा उलटफेर किया। इस उलटफेर की उम्मीद किसी को नहीं होगी लेकिन ऐसा देखकर सभी हैरान हैं। ग्रीक या यह खिलाड़ी महज 21 साल का है और फेडरर से सत्रह साल छोटा है। फेडरर ने एटीपी टूर्नामेंट में छह बार खिताबी जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की है। डोमिनिक थीम और सितसिपास का फाइनल मुकाबला होगा। थीम ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। बड़े नामों के बिना हो रहे फाइनल्स को लेकर दर्शकों में भी उतना उत्साह नहीं देखने को मिल रहा। फेडरर को फाइनल मैच में सभी देखना चाहते थे। कई बार जो चीजें सोची जाती है, वो होती नहीं और यही इस बार एटीपी टूर्नामेंट में हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस बार ख़िताब किसे मिलता है। Give feedback Advertisement

