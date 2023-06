WWE में 10 जबरदस्त मोमेंट्स जब Roman Reigns और The Usos आमने-सामने आए

Roman Reigns & The Usos: WWE में इस समय द ब्लडलाइन (The Bloodline) की स्टोरीलाइन चल रही है। रोमन रेंस (Roman Reigns) और द उसोज़ (The Usos) ने साथ काम किया है। हालांकि, अभी वो एक-दूसरे के खिलाफ नज़र आ रहे हैं। कई बार उन्होंने आमने-सामने रहते हुए फैंस का दिल जीता है। इस आर्टिकल में हम रोमन रेंस और द उसोज़ के WWE में 10 जबरदस्त मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जब वो आमने-सामने आए।

WWE में 10 खास मोमेंट्स जब Roman Reigns और The Usos आमने-सामने आए

- Clash of Champions 2020 से पहले रोमन रेंस और जे उसो के बीच दुश्मनी देखने को मिली थी। उनके प्रोमो सैगमेंट का अंत हो गया था। जे उसो बैकस्टेज जा रहे थे और इसी बीच रोमन रेंस ने फिर से एंट्री की और स्टेज एरिया पर जे को सुपरमैन पंच दिया।

- 28 अक्टूबर 2013 को Raw में द शील्ड का द उसोज़ और बिग ई के खिलाफ 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला था। यहां रोमन रेंस ने द उसोज़ को डबल स्पीयर देकर चौंका दिया था। साथ ही उन्होंने पिन करके टीम को जीत दिलाई थी।

- Hell in a Cell 2020 के बिल्डअप के दौरान रोमन रेंस रिंग में थे और बड़ी स्क्रीन पर जे उसो मास्क के साथ नज़र आए। बाद में पता चला कि असल में वो जे नहीं, जिमी हैं। पीछे से जे ने रोमन पर बुरी तरह हमला किया। यहां उनका दबदबा रहा।

- 2020 में SmackDown के एक एपिसोड में जे उसो ने केविन ओवेंस की हालत खराब कर दी थी। बाद में रोमन रेंस ने अपने भाई पर स्टील चेयर से जानलेवा हमला किया था।

- 2 जून 2023 को SmackDown में द उसोज़ ने मिलकर रोमन रेंस को साथ आने के लिए कहा था। इसी बीच सोलो सिकोआ भी उसोज़ के साथ हो गए। हालांकि, रोमन ने साथ आने से इंकार किया और सोलो ने जिमी को धोखा देते हुए उनपर समोअन स्पाइक लगाया।

- जे उसो ने 23 सितंबर 2013 को Raw में हुए 11 ऑन 3 एलिमिनेशन मैच में रोमन रेंस पर स्प्लैश लगाया और उन्हें पिन किया। वो रोमन को WWE में पिन करने वाले पहले स्टार हैं।

- Clash of Champions 2020 में रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में जे उसो की हालत खराब कर दी थी। जिमी उसो ने टॉवल डालकर मैच का अंत करा दिया था। जिमी को आकर अंत में रोमन रेंस को जे पर हमला करने से रोकना पड़ा।

- जिमी उसो ने Night of Champions 2023 में रोमन रेंस को गुस्से में आकर सुपरकिक लगा दी थी। इसी के साथ वो ब्लडलाइन से बाहर हो गए थे।

- Hell in a Cell 2020 में रोमन रेंस और जे उसो के मैच में जिमी उसो ने इंटरफेयर किया। रोमन रेंस ने उन्हें अपने सबमिशन में फंसाया। इसी कारण जे उसो को हार माननी पड़ी।

- 16 जून 2023 को SmackDown में जे उसो ने रोमन रेंस के खिलाफ जाकर अपने भाई जिमी उसो का साथ दिया। उन्होंने यहां ट्राइबल चीफ पर सुपरकिक लगा दी।

