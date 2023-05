WWE में The Bloodline के 10 सबसे खास मोमेंट्स, जो फैंस को सालों तक याद रहेंगे

Roman Reigns & The Bloodline: WWE में पिछले कुछ सालों से द ब्लडलाइन (The Bloodline) का दबदबा देखने को मिल रहा है। इस फैक्शन के लीडर रोमन रेंस (Roman Reigns) हैं। ग्रुप में पॉल हेमन (Paul Heyman), द उसोज़ (The Usos) और सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) शामिल हैं। ब्लडलाइन ने लगातार डॉमिनेशन दिखाया है और उनके कुछ मोमेंट्स जरूर खास रहे हैं। इस आर्टिकल में हम द ब्लडलाइन के 10 बेहतरीन मोमेंट्स पर नज़र डालेंगे, जो फैंस को सालों तक याद रहेंगे।

WWE में The Bloodline के 10 सबसे खास मोमेंट्स

- SmackDown के 16 जुलाई 2021 के एपिसोड में रोमन रेंस और द उसोज़ ने मिलकर रे मिस्टीरियो, डॉमिनिक और ऐज को पराजित किया था।

- Clash at the Castle 2022 में ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस के बीच मैच हुआ था। इस अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल मैच के अंत में सोलो सिकोआ ने आकर रोमन को जीतने में मदद की थी।

- रोमन रेंस ने जे उसो के साथ मैच लड़ने और अपने टाइटल को लगातार दो बार डिफेंड करने के बाद उन्हें अपने साथ जुड़ने के लिए कहा था। जे ने रेंस को एक्नॉलेज किया था और डेनियल ब्रायन की हालत खराब की थी।

- 13 मार्च 2023 को Raw में सोलो सिकोआ ने अपने भाइयों द उसोज़ की मदद से केविन ओवेंस को स्ट्रीट फाइट मैच में पराजित कर दिया था।

- Survivor Series 2022 में सैमी ज़ेन ने WarGames मैच के दौरान अपनी लॉयल्टी को साबित किया और केविन ओवेंस को धोखा देते हुए ब्लडलाइन को जीत दिलाई।

- जे उसो ने Raw के 6 मार्च 2023 के एपिसोड में सैमी ज़ेन का साथ देने और जिमी से अलग होने की एक्टिंग की। बाद में उन्होंने सैमी पर हमला किया और फैंस को चौंका दिया।

- द उसोज़ और सोलो सिकोआ ने LWO का सामना 6 मैन टैग टीम मैच में किया था। यह मैच 24 अप्रैल 2023 को Raw में हुआ था। यहां ब्लडलाइन को बड़ी जीत मिली थी।

- WrestleMania Backlash 2022 में रोमन रेंस और द उसोज़ ने मिलकर ड्रू मैकइंटायर, मैट रिडल और रैंडी ऑर्टन को 6 मैन टैग टीम मैच में हराया था। यह ब्लडलाइन के लिए खास जीत थी।

- द उसोज़ और RK-Bro के बीच Raw और SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप के लिए पिछले साल ब्लू ब्रांड के 20 मई 2022 के एपिसोड में मैच हुआ था। यहां रोमन रेंस की इंटरफेरेंस का फायदा उठाकर द उसोज़ ने इतिहास रचा और टैग टीम टाइटल्स पर कब्जा किया।

- SummerSlam 2022 में रोमन रेंस ने ब्रॉक लैसनर का सामना लास्ट मैन स्टैंडिंग अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में किया था। इस मैच में रोमन ने लैसनर को उसोज़ की मदद से हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की थी।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes