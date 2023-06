WWE SmackDown के 10 सबसे जबरदस्त मोमेंट्स जो फैंस को जरूर देखने चाहिए

WWE SmackDown: WWE स्मैकडाउन (SmackDown) का आखिरी एपिसोड काफी बेहतरीन रहा। इस शो का मेन इवेंट सबसे ज्यादा खास था। रोमन रेंस (Roman Reigns) और द ब्लडलाइन (The Bloodline) की स्टोरीलाइन आगे बढ़ी। साथ ही मनी इन द बैंक (Money in the Bank) के क्वालिफाइंग मैच देखने को मिले। इस आर्टिकल में हम SmackDown के हालिया एपिसोड के 10 सबसे जबरदस्त और खास मोमेंट्स को लेकर बात करेंगे, जो फैंस को जरूर देखने चाहिए।

WWE SmackDown के 10 सबसे जबरदस्त मोमेंट्स

- ब्रॉलिंग ब्रूट्स ने ऑस्टिन थ्योरी और प्रिटी डेडली के खिलाफ मैच में शानदार तालमेल दिखाते हुए फैंस को खुश किया।

- ट्रिपल एच ने रोमन रेंस के सेलिब्रेशन सैगमेंट से पहले एंट्री करके सभी प्रशंसकों को चौंका दिया।

- ऑस्टिन थ्योरी और प्रिटी डेडली को ब्रॉलिंग ब्रूट्स पर टैग टीम मैच में जीत मिली। प्रिटी डेडली ने माइंड गेम्स का उपयोग करके टीम को जीत दिलाई।

- OC ने एक टैग टीम मैच में Hit Row का सामना किया। ल्यूक गैलोज़ और कार्ल एंडरसन ने अपना फिनिशर मैजिक किलर लगाकर जीत दर्ज की।

- Hit Row के टॉप डोला ने OC पर हमला किया। एजे स्टाइल्स ने फिनॉमिनल फोरआर्म लगाकर बदला लिया। स्टाइल्स के लिए यह जन्मदिन का तोहफा था।

- ज़ेलिना वेगा ने लेसी एवंस को हराकर Money in the Bank लैडर मैच के लिए अपनी जगह पक्की की। वेगा क्वालीफाई करते हुए इस मैच में स्थान प्राप्त करने वाली पहली स्टार बनीं।

- मोंटेज़ फोर्ड और एलए नाइट के बीच Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाने के लिए क्वालिफाइंग मैच हुआ। यहां नाइट ने जीत दर्ज की।

- ओस्का और बियांका ब्लेयर के बीच स्टेज एरिया पर जबरदस्त ब्रॉल हुआ। उन्हें रोकने के लिए रेफरी और ऑफिशियल्स को आना पड़ा।

- ट्रिपल एच ने रोमन रेंस की जमकर तारीफ की और फिर उन्हें नई अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप दी। रेंस खुश हो गए और उन्होंने इसके साथ सेलिब्रेट किया। साथ ही द गेम ने रेंस को चैंपियनशिप पहनाई। यह सही मायने में एक ऐतिहासिक पल था।

- जिमी उसो ने रोमन रेंस को फिर से साथ काम करने का प्रस्ताव दिया था और इसी बीच सोलो ने भी द उसोज़ का साथ दिया। रेंस ने पहले जिमी को गले लगाया और फिर साथ आने से इंकार किया। सोलो ने अचानक जिमी पर समोअन स्पाइक लगाकर चौंका दिया। जे उसो कुछ नहीं कर पाए और रेंस-सोलो बैकस्टेज चले गए।

