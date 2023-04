3 बड़े इवेंट्स जहां लड़ने के लिए WWE दिग्गज John Cena की वापसी देखने को मिल सकती है

John Cena: WWE दिग्गज जॉन सीना (John Cena) ने हाल ही में रेसलमेनिया (WrestleMania 39) में मैच लड़ा था। वो काफी समय बाद सिंगल्स मैच में नज़र आए थे। WrestleMania 39 की नाईट 1 में ऑस्टिन थ्योरी (Austin Theory) के खिलाफ उनका यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल मैच हुआ था। इस मैच में सीना की हार हुई थी।

ऑस्टिन थ्योरी ने उन्हें चीटिंग से हराकर टाइटल रिटेन किया था। अब फैंस के मन में सवाल होगा कि वो कब दोबारा एक्शन में नज़र आएंगे। कुछ ऐसे शोज़ हैं, जिनके लिए वो रिटर्न कर सकते हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम 3 बड़े शोज़ के बारे में बात करेंगे, जहां जॉन सीना का अगला मैच देखने को मिल सकता हैं।

3- WWE Money in the Bank 2023 के लिए John Cena की वापसी हो सकती है

Money in the Bank इवेंट काफी अहम होने वाला है। इस शो का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा। पिछले साल यूनाइटेड किंगडम में Clash at the Castle इवेंट हुआ था। यह शो बेहतरीन रहा था और इसके बाद फैंस की उम्मीदें बढ़ गई थी।

अब यूके में प्रीमियम लाइव इवेंट की सफलता को देखकर WWE कुछ दिग्गज रेसलर्स को भी शो में शामिल कर सकता है। जॉन सीना एक अच्छा विकल्प रहेंगे। सीना ने यूनाइटेड किंगडम में कभी भी प्रीमियम लाइव इवेंट में मैच नहीं लड़ा है। वो यहां लड़ने के लिए रिटर्न कर सकते हैं।

2- SummerSlam 2023

WrestleMania 39 के बाद WWE का अगला बड़ा इवेंट SummerSlam 2023 है। इस शो के लिए WWE ने अभी से हाइप बनानी शुरू कर दी है और टिकट सेल्स शुरू हो गई है। जॉन सीना का रिकॉर्ड SummerSlam में काफी बेहतर रहा है। वो एक बार फिर से इस शो में एक्शन में नज़र आ सकते हैं।

ऑस्टिन थ्योरी ने जॉन को चीटिंग से पराजित किया था। ऐसे में सीना शो से पहले किसी एपिसोड में आकर ऑस्टिन को रीमैच के लिए चैलेंज कर सकते हैं। दोनों के बीच SummerSlam 2023 में मैच हो सकता है। दोनों ही रेसलर्स की दुश्मनी का अंत सही तरह से किया जाना चाहिए। WWE इस मैच को बिना चीटिंग के बुक कर सकता है।

1- WrestleMania 40

जॉन सीना ने WrestleMania 39 में मैच लड़ा है और अब अगर वो सीधा WrestleMania 40 के लिए वापसी करते हैं, तो इसमें बड़ा शॉक नहीं होगा। सीना के हॉलीवुड में कई अलग-अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और वो इनमें काफी ज्यादा व्यस्त रहते हैं। इसी वजह से WWE में उनका आना मुश्किल रहता है।

अगर वो अभी समय नहीं निकाल पाते हैं और SummerSlam 2023 का भी हिस्सा नहीं बनते हैं, तो फिर WrestleMania 40 के पहले वो अपना मैच सेटअप करने के लिए आ सकते हैं। यह कई फैंस के लिए बुरी खबर होगी लेकिन सीना के लिए यह चीज़ फायदेमंद होगी क्योंकि अभी वो एक्टिंग में जबरदस्त सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जॉन ने कई बार संकेत दिए हैं कि वो अब WWE टीवी पर ज्यादा एक्शन में नज़र नहीं आएंगे। ऐसे में WrestleMania 40 में उनका अगला मैच हो सकता है।

