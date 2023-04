3 कारण क्यों Roman Reigns को अपना अगला चैंपियनशिप मैच सऊदी अरब में WWE King & Queen of the Ring में लड़ना चाहिए

Roman Reigns: WWE WrestleMania 39 की नाईट 2 में रोमन रेंस (Roman Reigns) ने कोडी रोड्स (Cody Rhodes) को हराकर अपने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल को सफलतापूर्वक रिटेन रखा। अब कंपनी का अगला इवेंट बैकलैश (Backlash 2023) है और यहां शायद रोमन रेंस नज़र नहीं आएंगे। आपको बता दें कि इस शो का आयोजन Puerto Rico में होगा।

कुछ कारणों से लगता है कि रोमन रेंस को अपना टाइटल सीधा सऊदी अरब में होने वाले King & Queen of the King प्रीमियम लाइव इवेंट में ही दांव पर लगाना चाहिए। इस आर्टिकल में हम 3 कारणों के बारे में बात करेंगे, क्यों रोमन रेंस को सऊदी अरब के शो में ही अगला मैच लड़ना चाहिए।

3- WWE Backlash 2023 में 1000 दिन से पहले Roman Reigns के हारने का चांस रहेगा

रोमन रेंस को अभी यूनिवर्सल चैंपियन के तौर पर 949 दिन हुए हैं और देखकर लग रहा है कि WWE उन्हें चैंपियन के तौर पर 1000 दिन पूरे कराने की कोशिश में लगा हुआ है। WrestleMania 39 में भी शायद इसी कारण कोडी रोड्स के खिलाफ उनकी जीत हुई थी।

रोमन रेंस अगर Backlash 2023 में अपने टाइटल्स को दांव पर लगाएंगे, तो उनकी हार के चांस बढ़ जाएंगे। ऐसे में WWE उन्हें इस शो से दूर रखते हुए सऊदी अरब के इवेंट के लिए बुक कर सकता है। इससे रेंस अपने 1000 दिन बतौर यूनिवर्सल चैंपियन पूरे कर लेंगे और उन्हें नुकसान भी नहीं होगा।

2- King & Queen of the King इवेंट में हिस्सा लेने से स्टार पावर बढ़ेगी

WWE का यह King & Queen of the Ring शो सऊदी अरब में होगा और कंपनी को वहां इवेंट बुक करने से पैसों के मामले में बहुत फायदा मिलता है। ऐसे में अमूमन बड़े सुपरस्टार्स इस शो में नज़र आते हैं। ऐसे में WWE रोमन को WrestleMania 39 के बाद सीधा King & Queen of the Ring इवेंट के लिए बुक कर सकता है।

रोमन रेंस के आने से सऊदी अरब के ऑफिशियल्स और फैंस दोनों बहुत खुश होंगे। इससे WWE को बिजनेस के मामले में फायदा होगा। ऐसे में Backlash 2023 के बजाय रोमन रेंस को King & Queen of the Ring शो में नज़र आना चाहिए। कंपनी को वहां बड़े स्टार्स की जरूरत होती है।

1- Backlash 2023 के लिए कोडी रोड्स vs ब्रॉक लैसनर सेट लग रहा है

ब्रॉक लैसनर ने हाल ही में Raw के एपिसोड में कोडी रोड्स को धोखा दे दिया था। उन्होंने अमेरिकन नाईटमेयर की हालत खराब की और अब दोनों के बीच स्टोरीलाइन शुरू हो गई है। WWE ने उनके बीच Backlash 2023 के लिए मैच बिल्ड करना शुरू कर दिया है।

कंपनी को इस शो के लिए तगड़ा मैच चाहिए और कोडी रोड्स vs ब्रॉक लैसनर अच्छा विकल्प रहेगा। ऐसे में WWE को शो के लिए रोमन रेंस की जरूरत नहीं है। वो इस इवेंट से ब्रेक लेकर सीधा King & Queen of the Ring शो में ही नज़र आ सकते हैं।

