3 कारण क्यों The Usos को SmackDown में Kevin Owens और Sami Zayn को हराकर नए अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस बनना चाहिए

The Usos vs Kevin Owens-Sami Zayn: WWE स्मैकडाउन (SmackDown) का अगला एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। इस शो द्वारा ड्राफ्ट (Draft 2023) का आयोजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा द उसोज़ (The Usos) और केविन ओवेंस-सैमी ज़ेन (Kevin Owens-Sami Zayn) के बीच रेसलमेनिया (WrestleMania) का रीमैच होगा। दोनों के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मुकाबला देखने को मिलने वाला है।

केविन और सैमी के पास जरूर ही जीत दर्ज करने के ज्यादा चांस हैं। हालांकि, कुछ कारणों से लगता है कि द उसोज़ को नए चैंपियंस बनना चाहिए। इसलिए इस आर्टिकल में हम 3 कारणों के बारे में बात करेंगे, क्यों द उसोज़ को SmackDown में केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन को हराकर टैग टीम चैंपियनशिप जीतनी चाहिए।

3- WWE में The Usos और Roman Reigns के बीच चल रही अनबन को दूर करने के लिए

Royal Rumble 2023 के बाद से ही जे उसो और रोमन रेंस के बीच दरार बढ़ गई थी। बाद में रोमन ने जिमी को चेतावनी दी और इसी वजह से जे ने ब्लडलाइन फैक्शन में वापसी की। WrestleMania 39 में द उसोज़ की चैंपियनशिप हार के बाद से ट्राइबल चीफ से मुलाकात नहीं हुई है। रोमन साफ तौर पर दोनों भाइयों से नाराज हैं।

इस अनबन को खत्म करने का एक ही तरीका है। अगर द उसोज़ फिर से अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस बन जाते हैं, तो फिर रेंस इससे खुश हो सकते हैं। वो द उसोज़ से खुद मिलने जा सकते हैं। रोमन की गैरमौजूदगी में द ब्लडलाइन फैक्शन कंपनी की सबसे चर्चित चीज़ों में रहता है। WWE को अभी ग्रुप को अलग नहीं रखना चाहिए। उन्हें साथ में बुक करने में अभी फायदा है।

2- केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच दरार पैदा करने के लिए

सैमी ज़ेन ने लगातार पिछले कुछ महीनों में जे ओर जिमी उसो को रोमन रेंस के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। हालांकि, अभी तक द उसोज़ ने रेंस को धोखा नहीं दिया है। दूसरी ओर केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की दोस्ती सभी को पता है। दोनों बचपन से दोस्त हैं लेकिन कई बार दोनों ने एक-दूसरे को धोखा दिया है।

Raw के एपिसोड में एक एंगल दिखाया गया था जहां सैमी ने जे को रोमन रेंस से दूर रहने के लिए कहा था। जिमी उसो ने भी कुछ ऐसा ही किया। वो सैमी ज़ेन के पास गए। उन्होंने बताया कि केविन ने कई बार उन्हें धोखा दिया और वो सिर्फ सैमी का उपयोग कर रहे हैं। इस चीज़ ने सैमी को सोचने पर मजबूर कर दिया। द उसोज़ अगर SmackDown में टैग टीम टाइटल्स जीत जाते हैं, तो फिर सैमी और केविन के बीच दरार पैदा हो सकती है। उनके बीच स्टोरीलाइन को फैंस पसंद करेंगे।

1- Night of Champions में केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन नहीं हिस्सा ले पाएंगे

WWE का सऊदी अरब में अगला इवेंट Night of Champions है। इस शो की थीम है कि यहां WWE के सभी टाइटल्स डिफेंड होते हैं। हालांकि, सैमी ज़ेन को सऊदी अरब में जाने की अनुमति नहीं है और केविन ओवेंस भी वहां जाकर परफॉर्म नहीं करते हैं।

ऐसे में अगर वो टाइटल रिटेन रखते हैं, तो फिर WWE के लिए NIght of Champions में दिक्कतें बढ़ सकती है। इसलिए द उसोज़ को चैंपियन बनाना सही रहेगा। वो इस बड़े शो में हिस्सा लेकर चैंपियनशिप मैच लड़ सकते हैं। इस शो के बाद WWE चाहे, तो फिर से केविन और सैमी को चैंपियंस बना सकता है।

