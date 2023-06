3 कारणों से WWE SmackDown में The Usos द्वारा Solo Sikoa पर अटैक Roman Reigns के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है

Roman Reigns: द उसोज़ (The Usos) अब खुद को द ब्लडलाइन (The Bloodline) से अलग कर चुके हैं और WWE Money in the Bank के लिए उसोज़ vs रोमन रेंस (Roman Reigns) और सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) मैच का ऐलान भी कर दिया गया है। मगर उससे पहले इस हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) में द उसोज़ ने अपनी विरोधी टीम को कड़ा संदेश दिया है।

SmackDown के मेन इवेंट में शेमस vs सोलो सिकोआ मैच हुआ, जिसे रेफरी द्वारा रोके जाने के बाद जे और जिमी उसो ने सिकोआ पर खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया था। द उसोज़ को मजबूत दिखाए जाने से Roman Reigns की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इसलिए आइए जानते हैं उन 3 कारणों के बारे में, जिनसे द उसोज़ द्वारा सोलो सिकोआ पर अटैक रोमन रेंस के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है।

#)WWE SmackDown में The Usos के हाथों Solo Sikoa के धराशाई होने से Roman Reigns अकेले पड़ जाएंगे

सोलो सिकोआ को मेन रोस्टर पर आने के बाद से ही मजबूत दिखा जाता रहा है, लेकिन इस हफ्ते SmackDown में वो द उसोज़ के सामने बेबस नज़र आए। इस अटैकिंग सैगमेंट से संकेत मिल रहे हैं कि द ब्लडलाइन के टूटने का प्रभाव सिकोआ पर भी पड़ा है।

हालांकि ब्लू ब्रांड के हालिया एपिसोड में सिकोआ अकेले पड़ गए थे, लेकिन रोमन Roman Reigns कभी-कभी शोज़ में दिखाई देते हैं इसलिए वो हमेशा सिकोआ की मदद के लिए शो में मौजूद नहीं रहेंगे। यानी द उसोज़ नंबर्स गेम के कारण हर बार सिकोआ पर भारी पड़ सकते हैं और ऐसी स्थिति में ट्राइबल चीफ अकेले पड़ जाएंगे, इसलिए अंत में उनका साथ देने वाला कोई नहीं बचा होगा।

#)सोलो सिकोआ अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहे

SmackDown में एक गौर करने वाली बात ये रही कि रोमन रेंस की गैरमौजूदगी में सोलो सिकोआ स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। सिकोआ ने बैकस्टेज रिज हॉलैंड पर खतरनाक तरीके से अटैक किया, जिसके कारण Roman Reigns को द ब्रॉलिंग ब्रूट्स के रूप में एक नई दुश्मन टीम मिल गई है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पॉल हेमन को रोमन रेंस को कॉल भी लगाना पड़ा था। वो भी सिकोआ का गुस्सा ही था जब उन्होंने शेमस को बैरिकेड तोड़ते हुए खतरनाक मूव लगाया था, यहां तक कि उन्होंने कंपनी ऑफिशियल्स पर भी अटैक करना शुरू कर दिया था। ये बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि सिकोआ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए किसी गंभीर परिस्थिति में सोलो सिकोआ का गुस्सा, रोमन के लिए खतरा साबित हो सकता है।

#)द उसोज़ एक टीम के रूप में बेहतर काम करते हैं

द उसोज़ बहुत लंबे समय से WWE में एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और मल्टी-टाइम टैग टीम चैंपियन भी रहे हैं। उनकी गिनती इतिहास की सबसे महान टैग टीमों में की जाती है और इस हफ्ते SmackDown में जे और जिमी उसो ने सोलो सिकोआ की बुरी हालत कर दिखाया कि उन्हें एकसाथ काम करना कितना अच्छ लगता है।

Roman Reigns और सोलो सिकोआ को लेकर खबरें सामने आती रही हैं कि भविष्य में उनकी वन-ऑन-वन भिड़ंत हो सकती है और वो एक टैग टीम भी नहीं हैं। इसलिए उनकी तुलना में द उसोज़ की इन-रिंग केमिस्ट्री बेहतर है, इसी वजह से Money in the Bank में फिलहाल रोमन के ऊपर हार का खतरा मंडरा रहा है।

