3 कारण क्यों WWE दिग्गज Roman Reigns को Jimmy Uso को Jey Uso के खिलाफ भड़काना चाहिए

Roman Reigns & The Usos: WWE में इस समय द ब्लडलाइन (The Bloodline) की स्टोरीलाइन अलग लेवल पर है। रोमन रेंस (Roman Reigns) और द उसोज़ (The Usos) मिलकर अपने करियर का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। रोमन रेंस ने थोड़े समय पहले जिमी उसो (Jimmy Uso) को चोटिल कर दिया और बाद में जे उसो (Jey Uso) ने रोमन को एक मैच के लिए चैलेंज दिया था।

SmackDown के आखिरी एपिसोड में पॉल हेमन ने जे उसो के साथ सैगमेंट के दौरान जिमी उसो को अपने भाई के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। यह चीज़ अब रोमन रेंस भी करते हुए नज़र आ सकते हैं। इस आर्टिकल में हम 3 कारणों के बारे में बात करेंगे, क्यों रोमन रेंस को जिमी उसो को जे उसो के खिलाफ भड़काना चाहिए।

3- Jimmy Uso को WWE दिग्गज Roman Reigns वापस Bloodline में लाने के लिए चाल चल सकते हैं

जिमी और जे उसो जब साथ में काम करते हैं, तो उनका तालमेल जबरदस्त रहता है और उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल होता है। दोनों ही ब्लडलाइन से बाहर हो गए हैं और अब यह समोअन फैक्शन कमजोर नज़र आ रहा है। रोमन फिर से इसे डॉमिनेंट बनाने की कोशिश कर सकते हैं।

वो जिमी उसो को अपने भाई के खिलाफ भड़का सकते हैं और परिवार को सबसे पहले रखने के लिए कह सकते हैं। इससे जिमी फिर से ब्लडलाइन में शामिल हो जाएंगे। साथ ही जे उसो को आगे जाकर सिंगल्स स्टार के रूप में अकेले काम करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। रोमन को इसी वजह से यह चाल चलनी चाहिए।

2- जे उसो की तरह जिमी उसो को सफलता नहीं मिली

जे उसो ने बतौर सिंगल्स स्टार खुद को साबित किया है। जब 2020 में जिमी चोटिल हुए थे, तो जे ने शानदार काम किया था और लग रहा था कि वो एक अच्छे सिंगल्स स्टार बनेंगे। हालांकि, जिमी के वापस आने के बाद जे फिर से टैग टीम डिवीजन में शिफ्ट हो गए। अब जिमी फिर चोटिल हो गए हैं।

इसी वजह से जे उसो सिंगल्स स्टार के रूप में दोबारा काम कर रहे हैं। देखा जाए तो जे उसो को जिमी के मुकाबले ज्यादा मौके मिले हैं। इसी चीज़ पर रोमन रेंस, जिमी का ध्यान डाल सकते हैं। वो जिमी को अगला ट्राइबल चीफ बनाने का वादा कर सकते हैं और उन्हें जे के खिलाफ भड़का सकते हैं।

1- जिमी उसो vs जे उसो दुश्मनी शुरू करने के लिए

WWE में पहले भी भाइयों के बीच जबरदस्त दुश्मनी देखने को मिली। आपको बता दें कि कुछ सालों पहले दो जुड़वां बहनें निकी बैला और ब्री बैला के बीच भी स्टोरीलाइन चली थी। फैंस ने इस चीज़ को खूब पसंद किया था। जिमी और जे ने भी अभी तक साथ काम किया है। हालांकि, उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ काम करने की इच्छा जताई है।

जिमी और जे उसो के बीच दुश्मनी का कारण सिर्फ रोमन रेंस ही बन सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रोमन कुछ महीनों तक SummerSlam के बाद एक्शन से दूर रहेंगे। ऐसे में वो जिमी को जे के खिलाफ भड़का सकते हैं। जिमी, जे को धोखा देकर अपनी दुश्मनी शुरू कर सकते हैं। इससे ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन रेंस की गैरमौजूदगी के बावजूद जारी रहेगी।