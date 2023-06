3 जबरदस्त चीज़ें जो WWE दिग्गज Roman Reigns को The Bloodline के साथ अब करनी चाहिए

Roman Reigns & The Bloodline: WWE में द ब्लडलाइन (The Bloodline) की स्टोरीलाइन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फैक्शन से द उसोज़ (The Usos) बाहर हो गए हैं और साल की शुरुआत में सैमी ज़ेन (Sami Zayn) को भी ग्रुप से बाहर कर दिया गया था।

अब सिर्फ रोमन रेंस, सोलो सिकोआ और पॉल हेमन इस फैक्शन में बचे हैं। कुछ शानदार चीज़ें रोमन रेंस ब्लडलाइन के साथ अब कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो WWE दिग्गज रोमन रेंस को द ब्लडलाइन फैक्शन के साथ करनी चाहिए।

3- The Bloodline में WWE दिग्गज Roman Reigns को दूसरे समोअन स्टार्स को जोड़ना चाहिए

रोमन रेंस के ब्लडलाइन फैक्शन की सबसे बड़ी ताकत द उसोज़ रहे हैं। हालांकि, अब दोनों फैक्शन से बाहर हो गए हैं और लग रहा है कि ब्लडलाइन का अंत हो गया है। हालांकि, रोमन रेंस अब उसोज़ को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। वो अपने परिवार के दो अन्य सदस्यों को फैक्शन में शामिल कर सकते हैं।

इस समय इंडिपेंडेंट सर्किट पर कई सारे समोअन रेसलर्स काम कर रहे हैं। रेंस के परिवार के कई सारे सदस्यों ने द ब्लडलाइन का हिस्सा बनने और WWE में आने की इच्छा जताई है। ऐसे में द उसोज़ की रिप्लेसमेंट के तौर पर रेंस अपने अनोआ'ई परिवार के दो अन्य रेसलर्स को ब्लडलाइन में शामिल कर सकते हैं।

2- एक फीमेल सुपरस्टार को फैक्शन में शामिल करना चाहिए

द ब्लडलाइन में शुरुआत से ही फीमेल सुपरस्टार की कमी नज़र आई है। हमेशा से फैंस किसी समोअन विमेंस रेसलर को रोमन रेंस के फैक्शन में देखना चाहते थे। हालांकि, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। अभी बदलावों का दौर चल रहा है और ऐसे में रोमन रेंस एक बड़ा कदम उठा सकते हैं।

वो फेमस समोअन फीमेल सुपरस्टार्स जैसे टमीना, नाया जैक्स या ऐवा रैन को ब्लडलाइन का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही डकोटा काई का भी समोअन परिवार से रिश्ता है। ऐसे में रेंस उन्हें ब्लडलाइन में जगह दे सकते हैं। रोमन को अगर फिर से अपने फैक्शन को टॉप पर पहुंचाना है, तो उन्हें ऐसे बड़े फैसले जरूर लेने होंगे।

1- सोलो सिकोआ को अगले ट्राइबल चीफ के तौर पर बिल्ड करना

कुछ हफ्तों पहले ही यह बात सामने आई थी कि रोमन रेंस असल में जे उसो को अगला ट्राइबल चीफ बनाना चाहते हैं और वो काफी समय से उन्हें इसी तरह से बिल्ड कर रहे थे। हालांकि, अब जे उसो फैक्शन का हिस्सा नहीं हैं। साथ ही सोलो सिकोआ ने अपने सगे भाइयों के खिलाफ जाकर ब्लडलाइन का समर्थन किया है।

ऐसे में रोमन रेंस अब सोलो सिकोआ को अगले ट्राइबल चीफ के तौर पर बिल्ड करने का फैसला कर सकते हैं। सोलो सिकोआ के पास टॉप स्टार बनने से सारे गुण हैं और वो बहुत डॉमिनेंट हैं। ऐसे में वो आगे जाकर रेंस की जगह लेने के लिए सबसे अच्छा विकल्प रहेंगे। रेंस इस चीज़ का ऐलान अब आने वाले समय में करते हुए भी नज़र आ सकते हैं। सोलो के लिए यह एक बड़ा मौका रहेगा।

