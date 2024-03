3 तरीके जिनसे The Rock WWE में Roman Reigns की जगह लेकर The Bloodline के लीडर बन सकते हैं

The Rock & Roman Reigns: WWE ने द रॉक (The Rock) को जब वापस बुलाया था, तो फैंस ने यह उम्मीद की होगी कि वह रोमन रेंस (Roman Reigns) के खिलाफ खड़े होंगे। इसके उलट हमें रॉक और रोमन साथ आते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से कहानी अब और भी दिलचस्प हो गई है। वो द ब्लडलाइन (The Bloodline) में शामिल हो गए हैं।

रेसलिंग में हर कोई एक लीडर बनना चाहता है। द रॉक वैसे भी किसी के साथ या किसी के प्रभाव में काम करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में वह आने वाले समय में द ब्लडलाइन के नए लीडर बनने का प्रयास कर सकते हैं। यह बिल्कुल संभव है कि इसके लिए वह किसी ऐसे तरीके का इस्तेमाल करें, जो किसी ने भी नहीं सोचा हो। इस आर्टिकल में हम उन तीन तरीकों पर नजर डालने वाले हैं जिनसे द रॉक, रोमन रेंस की जगह लेकर ब्लडलाइन के लीडर बन सकते हैं।

3- WWE द्वारा The Rock के Roman Reigns को रिप्लेस करने के जरिए इतिहास को दोहराया जा सकता है

द रॉक ने जब WWE को ज्वाइन किया था, तो चीजें उनके हिसाब से नहीं चल रही थी। उन्हें उस समय एक बेबीफेस के तौर पर कोई भी फैन पसंद नहीं करता था। इसके कारण वह एक हील बन गए और उन्होंने नेशन ऑफ डॉमिनेशन को ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद उन्होंने इस ग्रुप के लीडर की जगह ले ली थी। इनसे पहले फारूक इस ग्रुप के लीडर हुआ करते थे।

WWE ने उनके पुराने लुक और किरदार को अपनी मौजूदा कहानी का हिस्सा बनाया है। ऐसे में अगर कंपनी फिर से इस एंगल को वापस ले आए, जहां वह मौजूदा लीडर रोमन रेंस को रिप्लेस कर देते हैं तो यह एक बेहद अच्छा तरीका होगा। इससे पुराने इतिहास को भी सामने लाने का एक मौका बन जाएगा।

2- अगर WWE दिग्गज The Rock कुछ और लोगों को ग्रुप का हिस्सा बनाएं

द रॉक अगर ग्रुप के लीडर बन जाते हैं या बनने का प्रयास करते हैं, तो वह कुछ अन्य रेसलर्स को इसका हिस्सा बना सकते हैं। हमने यह डैमेज कंट्रोल वाली कहानी में होते हुए देखा है, जहां इयो स्काई ने बेली के साथ दोस्ती रखते हुए ओस्का और कायरी सेन को ग्रुप का हिस्सा बना लिया था।

इस समय वह ग्रुप टूट चुका है जो कि ब्लडलाइन के साथ भी हो सकता है। द रॉक भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए वह ज़िला फाटू जो कि उमागा के बेटे हैं और जेकब फाटू को WWE में लाकर ब्लडलाइन का हिस्सा बना सकते हैं। वह नेओमी और नाया जैक्स को भी शामिल कर सकते हैं।

1- WWE The Rock और Roman Reigns के बीच में एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच कर सकती है

द रॉक और रोमन रेंस दोनों ही खुद को अगर इस ग्रुप का लीडर बताते हैं, तो इस विवाद को खत्म करने के लिए WWE एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच बुक कर सकती है। हम इस मैच को पहले भी देख चुके हैं। पिछले साल SummerSlam में हुए इस मैच के दौरान जे उसो और रोमन रेंस आमने-सामने थे।

इस मैच में जिमी उसो और सोलो सिकोआ ने दखल दिया था, जिसकी वजह से जे उसो को हार का सामना करना पड़ा था। द रॉक ग्रुप में कई लोगों के प्रिय हैं, तो ऐसे में से कोई एक या शायद दोनों ही रेसलर्स (जिमी उसो और सोलो सिकोआ) रॉक की मदद करके उन्हें इस ग्रुप का नया लीडर बनने में मदद कर सकते हैं।