Roman Reigns समेत 3 बड़े WWE Superstars जिन्होंने Money in the Bank 2023 के बाद से ही कोई मैच नहीं लड़ा है

Roman Reigns: WWE में इस वक्त समरस्लैम (SummerSlam) 2023 का बिल्ड-अप जारी है। WWE को SummerSlam 2023 से पहले अब केवल Raw और SmackDown के 1-1 एपिसोड का आयोजन कराना बाकी रह गया है। रोमन रेंस (Roman Reigns) को इस इवेंट में ट्राइबल कॉम्बैट मैच में जे उसो (Jey Uso) का सामना करना है।

WWE ने करीब एक महीने पहले Money in the Bank 2023 प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन कराया था। रोमन रेंस जैसे कई ऐसे बड़े सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने इस इवेंट के बाद से ही कोई मैच नहीं लड़ा है और यह काफी हैरानी की बात है। इस आर्टिकल में हम रोमन रेंस समेत 3 ऐसे WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जिन्होंने Money in the Bank 2023 के बाद से ही कोई मैच नहीं लड़ा है।

3- WWE सुपरस्टार Solo Sikoa ने Money in the Bank 2023 के बाद से ही कोई मैच नहीं लड़ा है

सोलो सिकोआ WWE मेन रोस्टर में डेब्यू के बाद से ही द ब्लडलाइन का हिस्सा बने हुए हैं। द ब्लडलाइन से द उसोज़ के बाहर होने के बाद सोलो सिकोआ का इस फैक्शन में महत्व और भी बढ़ चुका है। सोलो सिकोआ उन सुपरस्टार्स में शामिल हैं जो कि नियमित रूप से WWE टीवी पर नज़र आते हैं।

इसके बावजूद उन्हें Money in the Bank 2023 के बाद से ही WWE टीवी पर मैच लड़ने का मौका नहीं दिया गया है। बता दें, इस इवेंट में सोलो सिकोआ & रोमन रेंस को द उसोज़ के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो सोलो सिकोआ का WWE करियर काफी नया है इसलिए उन्हें इतने लंबे समय तक मैच नहीं लड़ने देना सही नहीं है। यह देखना रोचक होगा कि WWE कब सोलो सिकोआ का अगला मैच बुक करने का फैसला करती है।

2- WWE सुपरस्टार Cody Rhodes

कोडी रोड्स WWE में वापसी के बाद से ही फुल टाइम सुपरस्टार के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने कंपनी में वापस आने के बाद वीकली शोज़ के दौरान काफी मैच लड़ा है। हालांकि, पिछले कुछ समय में इसमें बदलाव देखने को मिला है और कोडी रोड्स ने Money in the Bank 2023 के बाद से ही कोई मैच नहीं लड़ा है।

याद दिला दें, कोडी रोड्स ने Money in the Bank 2023 में डॉमिनिक मिस्टीरियो को हराया था। इस इवेंट के खत्म होने के बाद से ही कोडी रोड्स Raw में ब्रॉक लैसनर के साथ दुश्मनी आगे बढ़ाने में व्यस्त हैं। यही नहीं, कोडी रोड्स हाल ही के समय में रेड ब्रांड में ब्रॉक लैसनर के साथ कुछ मौकों पर ब्रॉल करते हुए भी दिखाई दे चुके हैं।

1- अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन Roman Reigns

जैसा कि हमने बताया कि रोमन रेंस & सोलो सिकोआ को Money in the Bank 2023 में द उसोज़ के खिलाफ टैग टीम मैच में हार मिली थी। बता दें, रोमन रेंस इस इवेंट के खत्म होने के बाद SummerSlam 2023 के बिल्ड-अप के दौरान SmackDown के अधिकतर एपिसोड्स में नज़र आए हैं। इसके बावजूद WWE ने ब्लू ब्रांड में रोमन रेंस का मैच बुक नहीं किया।

बता दें, रोमन रेंस ने 30 दिसंबर 2022 को आखिरी बार SmackDown में मैच लड़ा था। भले ही, रोमन रेंस ने SummerSlam के बिल्ड-अप के दौरान ब्लू ब्रांड में कोई मैच नहीं लड़ा है लेकिन वो हाल ही में लंबे समय बाद लाइव इवेंट में एक्शन में दिखाई दिए थे। इस लाइव इवेंट में रोमन रेंस ने अपने पुराने दुश्मन रे मिस्टीरियो को हराया था।