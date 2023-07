4 WWE Superstars जिनका मेन इवेंट पुश चोटिल होने के कारण काफी ज्यादा प्रभावित हुआ

WWE: किसी भी WWE स्टार के लिए चोट लगना कभी भी अच्छा नहीं होता है। चोट लगने की वजह से कई स्टार्स की स्टोरीलाइन में WWE को बदलाव करना पड़ता है। इसके अलावा कई स्टार्स का पुश भी प्रभावित होता है। इस लिस्ट में ऐसे कई नाम हैं, जिनका पुश चोट की वजह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में इंजरी किसी भी स्टार के लिए खतरे की घंटी होती है।

डॉल्फ ज़िगलर को 2013 में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद चोट लगी थी और फिर वो अपना टाइटल भी हार गए थे। इसके बाद से उनके मेन इवेंट पुश पर काफी ज्यादा असर पड़ा था। ऐसे ही कई स्टार्स हैं, जिनका पुश चोट की वजह से प्रभावित हुआ है। आइये जानते हैं, उन स्टार्स के बारें में जिनका पुश चोट की वजह से रुक गया:

#3 WWE स्टार Finn Balor

2014 में WWE ने फिन बैलर को साइन किया था। WWE में साइन होने के बाद उन्हें NXT में एक बड़ा पुश मिला था और वो कई बार NXT चैंपियन भी रहे थे। विंस को भी फिन बैलर पर काफी ज्यादा भरोसा था। Raw में अपने दूसरे मैच में ही उन्होने रोमन रेंस को हराया था।

हालांकि उनका ये पुश ज्यादा देर तक नहीं रह सका था। सैथ रॉलिंस के खिलाफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में उनके कंधे में चोट लग गई थी। इस चोट की वजह से उन्हें यूनिवर्सल चैंपियनशिप को भी छोड़ना पड़ा था। इसके बाद WWE में वो कभी भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए हैं। इंजरी ने बैलर का पूरा मोमेंटम बिगाड़ दिया था।

#2 मिस्टर कैनेडी

मिस्टर कैनेडी ने जब WWE में डेब्यू किया था, तो उन्हें फ्यूचर स्टार के रूप में देखा जा रहा था। 2006 में द अंडरटेकर के खिलाफ WWE ने उन्हें बुक किया था। इस स्टोरीलाइन के बाद फ़ैस को उम्मीद थी कि WWE उन्हें एक बड़ा पुश देगा। इसके अलावा Wrestlemania 23 में उन्होंने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट भी जीता था।

Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद वो चोटिल हो गए थे। इस गलत चोट की वजह से उन्हें अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट ऐज के खिलाफ ड्रॉप कर देना पड़ा था। इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के बाद ही ऐज पहली बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे। वहीं, मिस्टर कैनेडी इसके बाद पुश से बहुत दूर हो गए थे।

#1- WWE Hall of Famer रे मिस्टीरियो

2011 में WWE फैंस रे मिस्टीरियो को बेबीफेस के रूप में बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। WWE चैंपियन के रूप में फैंस उन्हें पसंद भी कर रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो WWE उन्हें SummerSlam 2011 के मेन इवेंट में पुश करना चाहता था, लेकिन चोट की वजह से WWE को अपने प्लान में बदलाव करना पड़ा था।

रिपोर्ट्स के अनुसार SummerSlam 2011 में उनके और सीएम पंक के बीच मेन इवेंट होना था, लेकिन घुटने की चोट की वजह से रे मिस्टीरियो करीब एक साल के लिए रिंग से दूर हो गए थे। उनकी चोट की वजह से WWE ने उनके पुश को भी बाद में रोक दिया था। इसके बाद वो कभी भी उस तरह का पुश हासिल नहीं कर पाए।

