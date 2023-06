3 WWE Superstars जिन्होंने इस वक्त अपने दुश्मनों की नाक में दम कर रखा है 

WWE: WWE में इस वक्त मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2023 इवेंट का बिल्ड-अप जारी है। इस इवेंट के बिल्ड-अप के दौरान कुछ बेहतरीन स्टोरीलाइन देखने को मिल रही है। बता दें, इस वक्त WWE टीवी पर कई सुपरस्टार्स के बीच हिंसक दुश्मनी भी देखने को मिल रही है।

इनमें से कई सुपरस्टार्स Money in the Bank में एक-दूसरे का आमना-सामना करने वाले हैं। यही कारण है कि कुछ सुपरस्टार्स इस इवेंट से पहले अपने दुश्मनों को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस आर्टिकल में हम 3 ऐसे WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जिन्होंने इस वक्त अपने दुश्मनों की नाक में दम कर रखा है।

3- WWE आईसी चैंपियन गुंथर

WWE Raw में इस वक्त गुंथर की मैट रिडल के साथ दुश्मनी देखने को मिल रही है। बता दें, गुंथर मैट रिडल को Money in the Bank विजेता बनते हुए देखना चाहते थे। हालांकि, मैट रिडल MITB क्वालीफाइंग मैच में हार गए थे। इस मुकाबले के बाद गुंथर ने लुडविग काइजर के साथ मिलकर मैट रिडल पर जबरदस्त हमला कर दिया था।

वहीं, गुंथर इस हफ्ते Raw में मैट रिडल पर हमला करके उनका पैर तोड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए थे। ऐसा लग रहा है कि WWE का Money in the Bank में गुंथर vs मैट रिडल मैच कराने का प्लान है और कंपनी जल्द ही इस मैच को ऑफिशियल कर सकती है।

2- WWE सुपरस्टार फिन बैलर

WWE सुपरस्टार फिन बैलर को Money in the Bank इवेंट में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस का सामना करना है। इस मैच के बिल्ड-अप के दौरान फिन बैलर ने सैथ रॉलिंस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बता दें, फिन बैलर ने Raw के आखिरी एपिसोड के दौरान सैथ रॉलिंस पर खतरनाक हमला करते हुए उन्हें काफी चोट पहुंचाई थी।

इस हमले के अगले दिन सैथ रॉलिंस ने NXT में ब्रॉन ब्रेकर को हराकर अपना वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल रिटेन किया था। इस मैच के बाद फिन बैलर ने एक बार फिर सैथ रॉलिंस पर हमला करके उनकी बुरी हालत कर दी थी। ऐसा लग रहा है कि फिन बैलर का सैथ रॉलिंस को पूरी तरह कमजोर करने का प्लान है ताकि उन्हें Money in the Bank में सैथ को हराकर नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने में कोई दिक्कत नहीं हो।

1- WWE सुपरस्टार जिमी उसो ने रोमन रेंस की नाक में दम कर दिया है

WWE Night of Champions में रोमन रेंस & सोलो सिकोआ के अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच में हार के पीछे जिमी उसो बड़ी वजह थे। यही नहीं, द ब्लडलाइन के टूटने के पीछे भी जिमी उसो का ही हाथ है। यह चीज़ इसलिए संभव हो पाई क्योंकि जिमी उसो अपने भाई जे उसो को द ब्लडलाइन के खिलाफ करने में कामयाब रहे। बता दें, जे उसो ने SmackDown के आखिरी एपिसोड में रोमन रेंस पर हमला करते हुए बवाल मचा दिया था।

देखा जाए तो ट्राइबल चीफ को जिमी उसो की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अब Money in the Bank 2023 में रोमन रेंस & सोलो सिकोआ vs द उसोज़ के 'द ब्लडलाइन सिविल वार' टैग टीम मैच का ऐलान हो चुका है। यह बात तो पक्की है कि रोमन रेंस इस मैच में द उसोज़ का बुरा हाल करके उनसे अपना बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes