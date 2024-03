3 WWE टैग टीम जिनके नाम का हिन्दी में अनुवाद जानकर आप हैरान रह जाएंगे

WWE: हम सबने वह कहावत सुनी है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन सोचिए अगर आपका नाम कुछ अटपटा सा हो, तो उससे क्या स्थिति बन सकती है। WWE में काम करने वाले सुपरस्टार्स या तो सिंगल्स रेसलर की तरह काम करते हैं या फिर वह किसी टैग टीम का हिस्सा होते हैं। ऐसे में हर रेसलर का नाम होता है और यही बात टैग टीम पर भी लागू होती है।

वैसे तो कंपनी सारे नाम बहुत सोच समझकर रखती है लेकिन भाषा बदलने के साथ ही हर चीज का मतलब बदल जाता है। नाम में हो रहे इस गोलमाल को देखते हुए हमने भी WWE की टैग टीमों के नाम को हिंदी में बदलने का प्रयास किया और उसके कारण आने वाले नामों ने हमें हैरान कर दिया। इस आर्टिकल में हम 3 WWE टीमों के बारे में बात करेंगे, जिनके नाम का हिंदी में अनुवाद आपको हंसाते हुए लोटपोट कर देंगे।

3- WWE फैक्शन द जजमेंट डे - फैसले का दिन

द जजमेंट डे WWE का बड़ा बेहतरीन ग्रुप है। इस फैक्शन में लगभग सभी के पास एक समय पर टाइटल रहे हैं और सभी के अपने उपनाम हैं। इस ग्रुप का नाम अंग्रेजी में द जजमेंट डे है लेकिन अगर हिंदी में देखें, तो इसका नाम "फैसले का दिन" बनता है।

यह नाम सुनकर आपको लगेगा, जैसे अब दुनिया खत्म होने वाली है या जज आपके केस में कोई फैसला देने वाला है। यह नाम मजेदार कम और डराने वाला ज्यादा लग रहा है। वैसे इस ग्रुप के सारे मेंबर्स ऐसा लुक रखते हैं, जो किसी को भी डरा सकता है।

2- WWE की टैग टीम DIY - खुद से करो

अंग्रेजी में DIY का मतलब होता है "Do It Yourself", जिसको हिंदी में बदलते ही मतलब निकलता है खुद से करो। इसको टैग टीम ने काफी सीरियस ले लिया है और वह अपने हर काम को स्वयं करने का प्रयास करते हैं।

जॉनी गार्गानो और टॉमैसो चैम्पा का काम बहुत एंटरटेनिंग रहा है। यह दोनों अपनी मेहनत अलग-अलग करते हुए भी एक-दूसरे को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। WWE के यह दोनों रेसलर्स काफी लंबे समय से खुद ही काम करते आ रहे हैं, ताकि वह हर चीज में जीत दर्ज कर सकें।

1- WWE का सबसे ताकतवर ग्रुप द ब्लडलाइन - खून की रेखा

आप सबने अदाकारा रेखा की फिल्म खून भरी मांग देखी होगी। वह फिल्म जितनी इमोशनल थी, उससे उलट द ब्लडलाइन जरा भी इमोशनल नहीं है। ब्लडलाइन को हिंदी में अनुवाद करने पर आपको नाम मिलता है खून की रेखा।

यह पढ़कर ही ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी रेस के एंड प्वाइंट की लकीर पर पहुंच गए हैं लेकिन उस लकीर को किसी ने खून से खींचा है। यह काफी शॉकिंग है क्योंकि ऐसा आपको डरावनी पिक्चरों में देखने को मिलता है। ब्लडलाइन का वर्चस्व काफी बड़ा है और हर कोई उनसे डरकर रहना पसंद करता है।

इसके अलावा अगर आप प्रेटी डेडली को हिंदी में ट्रांसलेट करें, तो नाम आता है जानलेवा खूबसूरती, डैमेज कंट्रोल बन जाता है नुकसान का नियंत्रण, द प्राइड का अर्थ सम्मान होता है और न्यू डे का अर्थ है नया दिन। फाइनल टेस्टामेंट का मतलब हिंदी में आखिरी वसीयतनामा होता है।