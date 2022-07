WWE के 4 सबसे बड़े हील Superstars जिन्हें Goldberg वापसी के बाद हरा सकते हैं

Goldberg: WWE हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग (Goldberg) प्रो-रेसलिंग की दुनिया के सबसे जबरदस्त सुपरस्टार्स में से एक रहे हैं। WCW में उनके रन को यादगार माना जाता है। उन्होंने अपने रेसलिंग करियर कई चैंपियनशिप्स जीती हैं। अभी वो WWE में नजर नहीं आ रहे हैं और फैंस उनके रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं।

ब्रॉक लैसनर ने पिछले हफ्ते Smackdown से पहले जाने का निर्णय लिया था और इसके बाद लग रहा था कि गोल्डबर्ग उन्हें SummerSlam में रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन शो के अंत में ब्रॉक लैसनर रिंग में नजर आ गए थे। इसके बाद इन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। गोल्डबर्ग के रिटर्न का सभी को इंतजार हैं और इस आर्टिकल में हम 4 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें गोल्डबर्ग हरा सकते हैं।

4- पूर्व WWE चैंपियन द मिज

पूर्व WWE चैंपियन द मिज का करियर बेहद शानदार रहा है। वो पिछले 15 साल से अपनी हर स्टोरीलाइन में खुद को साबित कर रहे हैं। उन्होंने 2021 में WWE चैंपियनशिप भी जीती थी। द मिज अपने हील कैरेक्टर की वजह से नापसंद किए जाते हैं। ऐसे में फैंस उन्हें गोल्डबर्ग के खिलाफ एक बार रिंग में जरूर देखना चाहेंगे।

गोल्डबर्ग हमेशा ही अपने विरोधियों को बेहद कम समय में हराने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में फैंस द मिज को एक बार गोल्डबर्ग के साथ रिंग में देखना पसंद करेंगे। गोल्डबर्ग के रिटर्न से Raw की रेटिंग्स को फायदा होगा और फैंस को नई स्टोरीलाइन देखने को मौका मिलेगा।

3- हैप्पी कॉर्बिन

WWE स्टार हैप्पी कॉर्बिन का करियर अभी तक काफी शानदार रहा है। उन्होंने Money in the Bank, Andre The Giant Memorial Battle Royal और King of the Ring टूर्नामेंट जीता है। वो अपने करियर में ज्यादातर समय एक हील के रूप में ही नजर आए हैं। फैंस उनसे काफी ज्यादा हेट करते हैं।

कॉर्बिन के 'हैप्पी कॉर्बिन' कैरेक्टर से फैंस काफी ज्यादा परेशान हैं। उनके इस कैरेक्टर से उनके साथी रेसलर भी काफी परेशान रहते हैं। ऐसे में WWE उन्हें गोल्डबर्ग के खिलाफ बुक कर सकता है, जिसमें वो हैप्पी कॉर्बिन को आसानी से हरा सकते हैं। फैंस उनके बीच मैच जरूर देखना चाहेंगे।

2- ओमोस

WWE ने ओमोस को 2019 में साइन किया था, जिसके बाद उन्होंने 2020 में डेब्यू कर लिया था। अपने डेब्यू के बाद वो एजे स्टाइल्स के बॉडीगार्ड के रूप में नजर आए थे। उन्होंने एजे स्टाइल्स के साथ टैग टीम टाइटल भी जीता था। हालांकि, बाद में उन्हें बॉबी लैश्ली के साथ स्टोरीलाइन में बुक किया गया था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

इस हार के बाद WWE ने उनका पुश रोक दिया है। वो इस समय MVP के साथ नजर आ रहे हैं।ऐसे में गोल्डबर्ग के साथ स्टोरीलाइन में रहने से उन्हें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। गोल्डबर्ग अपने करियर में कई जायंट्स के साथ रिंग में नजर आ चुके हैं। ऐसे में फैंस उन्हें एक बार फिर से किसी नए स्टार के साथ रिंग में देखना पसंद करेंगे। इस स्टोरीलाइन से WWE एक बार फिर ओमोस को मेन इवेंट स्टार बनाने के लिए पुश दे सकता है।

1- थ्योरी

मेन रोस्टर में डेब्यू करने के बाद से ही थ्योरी को काफी ज्यादा सफलता मिली है। वो विंस मैकमैहन के साथ भी नजर आ चुके है। इसके अलावा वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी रह चुके हैं। हाल में ही उन्होंने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट भी जीता है, जिसके बाद फैंस को उम्मीद है कि फ्यूचर में वो जरूर WWE चैंपियन बनेंगे।

उनके कैरेक्टर को फैंस नापसंद कर रहे हैं। ऐसे में WWE के पास उन्हें गोल्डबर्ग जैसे स्टार के साथ बुक करने का मौका है। फैंस गोल्डबर्ग को उनके खिलाफ रिंग में देखकर जरूर खुश होंगे। इसके अलावा थ्योरी के पास भी इस मैच में कुछ अलग करके फैंस के दिल में जगह बनाने का मौका होगा। हालांकि, यह देखना भी दिलचस्प रहेगा कि WWE किस तरह से इस मुकाबले को बुक करता है।

