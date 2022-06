4 बड़े मैच जो WWE में आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं

WWE Hell in a Cell 2022 इवेंट समाप्त हुए कई दिन बीत चुके हैं और अब अगले इवेंट मनी इन द बैंक (Money in the Bank) को लेकर बिल्ड-अप की शुरुआत हो चुकी है। इस इवेंट के लिए Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच का ऐलान भी कर दिया गया है। बता दें, Money in the Bank 2022 के बाद हुए इस हफ्ते Raw के एपिसोड में कई नई दुश्मनियां शुरू होते हुए देखने को मिलीं।

इसके अलावा WWE में कई पुरानी दुश्मनियां अभी भी जारी है। पिछले कुछ समय में WWE में ना केवल कई चौंकाने वाली चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं बल्कि इस दौरान कई फ्यूचर मैच को भी टीज़ किया जा चुका है। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 4 बड़े मैचों का जिक्र करने वाले हैं जो कि WWE में आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं।

4- WWE में जिंदर महल vs शैंकी

WWE में जिंदर महल और शैंकी काफी लंबे समय से साथ मिलकर काम करते हुए आ रहे हैं। हालांकि, पिछले कुछ समय में इन दोनों सुपरस्टार्स की दोस्ती में दरार देखने को मिली है। ऐसा लग रहा है कि जिंदर महल को शैंकी का नया रूप पसंद नहीं आया है और इस वजह जिंदर महल ऑन-स्क्रीन कई बार शैंकी पर गुस्सा करते हुए दिखाई दिए हैं।

शैंकी भी जिंदर महल द्वारा उनपर गुस्सा किये जाने के बाद वापस उन्हें जवाब देते हुए दिखाई दे चुके हैं। जिंदर महल और शैंकी के बीच बार-बार झड़प होना दर्शाता है कि जल्द ही इन दोनों सुपरस्टार्स की टीम टूटने वाले है। यह टीम टूटने की स्थिति में आने वाले समय में जिंदर महल vs शैंकी का मैच देखने को मिल सकता है।

3- WWE सुपरस्टार बॉबी लैश्ले vs थ्योरी

WWE Raw में इस हफ्ते बॉबी लैश्ले और यूएस चैंपियन थ्योरी का रिंग में आमना-सामना हुआ था। इस दौरान बॉबी लैश्ले ने यूएस चैंपियन थ्योरी को चैंपियनशिप मैच के लिए भी चैलेंज किया था लेकिन थ्योरी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए थे। ऐसा लग रहा है कि इस सैगमेंट के जरिए इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच फिउड की शुरुआत हो चुकी है।

भले ही, बॉबी लैश्ले को इस हफ्ते Raw में यूएस चैंपियनशिप मैच में मौका नहीं मिला लेकिन संभव है कि निकट भविष्य में लैश्ले एक बार फिर थ्योरी के खिलाफ यूएस चैंपियनशिप मैच में जगह बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस वजह से WWE में बॉबी लैश्ले vs थ्योरी का मैच देखने को मिल सकता है और यह मैच होने की स्थिति में थ्योरी के उनका टाइटल हारने की संभावना बढ़ जाएगी।

2- WWE सुपरस्टार फिन बैलर vs ऐज

WWE Raw में इस हफ्ते एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला था और बता दें, रेड ब्रांड में ऐज को उनके ही जजमेंट डे से बाहर निकाल दिया गया था। फिन बैलर इस फैक्शन में ऐज की जगह ले चुके हैं और इस हफ्ते Raw में बैलर ने डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली के साथ मिलकर ऐज पर बुरी तरह हमला कर दिया था।

यह कहना गलत नहीं होगा कि इस चीज़ के जरिए ऐज का जजमेंट डे के साथ फिउड शुरू हो चुका है। देखा जाए तो फिन बैलर के जजमेंट डे जॉइन करने के बाद ही ऐज को उनके फैक्शन से निकाला गया। यही कारण है कि ऐज WWE में फिन बैलर से इस चीज़ का बदला लेना चाहेंगे और इस वजह से इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच देखने को मिल सकता है।

1- WWE सुपरस्टार रोमन रेंस vs रिडल

WWE सुपरस्टार रिडल ने इस हफ्ते Raw में दावा किया था कि वो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस से उनका टाइटल हासिल कर लेंगे। यही नहीं, रिडल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ऐलान करते हुए कहा कि वो इस हफ्ते SmackDown में रोमन रेंस के खिलाफ टाइटल मैच बुक कराने के लिए आने वाले हैं।

इस वजह से WWE में जल्द ही रिडल vs रोमन रेंस का मैच होने की संभावना काफी बढ़ चुकी है। अगर इस हफ्ते SmackDown में रिडल vs रोमन रेंस सिंगल्स मैच बुक किया जाता है तो संभव है कि यह मैच Money in the Bank इवेंट में देखने को मिल सकता है।

