4 बड़ी चीज़ें जो Roman Reigns के The Bloodline फैक्शन ने अभी तक WWE में नहीं की हैं

Roman Reigns and The Usos: WWE में द ब्लडलाइन (The Bloodline) को मौजूदा समय का सबसे अच्छा फैक्शन कहा जा सकता है। इस फैक्शन में रोमन रेंस (Roman Reigns) और द उसोज़ (The Usos) शामिल हैं। यह फैक्शन लगातार काफी डॉमिनेट कर रहा है और उनके पास ढेरों टाइटल्स हैं।

रोमन रेंस के पास अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप है। द उसोज़ के पास अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप है। उन्होंने WWE में कई शानदार चीज़ें की हैं लेकिन अभी भी कई ऐसे काम हैं जो ब्लडलाइन ने नहीं किए हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो ब्लडलाइन ने अभी तक WWE में नहीं की हैं।

4- ब्लडलाइन के सदस्यों ने मिड कार्ड चैंपियनशिप नहीं जीती है

रोमन रेंस और द उसोज़ ने ब्लडलाइन को काफी ज्यादा फेमस किया है। रोमन रेंस एक टॉप स्टार हैं और उनके पास पहले यूनिवर्सल चैंपियनशिप थी। उन्होंने बाद में WWE टाइटल को भी अपने साथ जोड़ लिया। वो मेन इवेंट टाइटल्स पर ध्यान देते आ रहे हैं और इसी कारण उन्होंने मिड कार्ड चैंपियनशिप को कभी सीरियस नहीं लिया।

दूसरी ओर जब जे उसो अकेले रोमन के साथ काम कर रहे थे, उस समय WWE के पास उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनाने का मौका था। हालांकि, बाद में जिमी उसो की वापसी हुई और फिर द उसोज़ ने मिलकर टैग टीम डिवीजन में ध्यान देना शुरू किया। इसी कारण ब्लडलाइन कभी इंटरकॉन्टिनेंटल या यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल्स पर कब्जा नहीं कर पाया।

3- द ब्लडलाइन WWE NXT में नहीं गया है

द ब्लडलाइन SmackDown ब्रांड का हिस्सा है और वो कई बार Raw में भी नजर आ चुके हैं। उनके पास Raw और SmackDown ब्रांड के टाइटल्स हैं और इसी कारण वो सिर्फ इन दोनों शोज़ का ही हिस्सा बनते थे। उन्होंने कभी NXT ब्रांड के किसी शो में जाने का निर्णय नहीं लिया है।

आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में कई सारे मेन रोस्टर सुपरस्टार्स ने NXT में कुछ समय के लिए कदम रखा है। साथ ही कई सुपरस्टार्स सिर्फ एक बार ही शो में अपीयरेंस देते हुए नजर आए हैं। हालांकि, रोमन रेंस या द उसोज़ कभी इस शो में दिखाई नहीं दिए हैं, जबकि उनके भाई सोलो सिकोआ को कई बार NXT में रहते हुए दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।

2- किसी विमेंस सुपरस्टार को फैक्शन में नहीं जोड़ना और विमेंस डिवीजन में डॉमिनेट नहीं करना

रोमन रेंस और द उसोज़ ने अपना काफी दबदबा बनाया है। अमूमन कई फैक्शन्स में विमेंस सुपरस्टार्स रहती हैं लेकिन ब्लडलाइन में शुरुआत से कोई फीमेल रेसलर नहीं रही हैं। यह एक निराशाजनक चीज़ है। ब्लडलाइन के पास टमीना और नेओमी के रूप में काफी अच्छे विकल्प थे।

दोनों ही समोअन परिवार की सदस्य हैं और उनका ब्लडलाइन में शामिल होना सेंस बनाता। इससे ब्लडलाइन विमेंस डिवीजन में भी डॉमिनेट कर पाता। साथ ही टमीना और नेओमी दोनों को बहुत फायदा मिलता। हालांकि, रोमन ने अभी तक ऐसा नहीं किया है लेकिन आगे जरूर उन्हें ब्लडलाइन में जोड़ा जा सकता है।

1- प्रॉपर फैक्शन बनाम फैक्शन स्टोरीलाइन

ब्लडलाइन एक टॉप फैक्शन है और इसके बावजूद WWE में अभी तक उनकी किसी अन्य फैक्शन के साथ दुश्मनी देखने को नहीं मिली है। WWE में कई सारे अच्छे स्टेबल्स हैं, जो ब्लडलाइन के खिलाफ आ सकते थे। हालांकि, हमेशा ही जब रोमन और द उसोज़ ने टैग टीम मैचों में काम किया है तो वो अपनी-अपनी स्टोरीलाइन में मौजूद सुपरस्टार्स के खिलाफ नजर आए हैं।

ब्लडलाइन ने ऐज, डॉमिनिक और रे मिस्टीरियो के खिलाफ स्टोरीलाइन में काम किया है। इसके अलावा वो ड्रू मैकइंटायर और RK-Bro के खिलाफ भी नजर आए थे। यह दोनों ही प्रॉपर फैक्शन नहीं थे। इसके अलावा उनका न्यू डे से भी मैच देखने को मिला था लेकिन कभी उनके बीच स्टोरीलाइन नहीं चल पाई और Raw के एक रैंडम एपिसोड में उनका मैच हो गया। साथ ही उस समय बिग ई, कोफी किंग्सटन और जेवियर वुड्स अलग-अलग ब्रांड का हिस्सा थे।

