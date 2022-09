4 जबरदस्त चीज़ें जो Chris Jericho WWE से जाने के बाद कर चुके हैं

Chris Jericho: WWE में क्रिस जैरिको (Chris Jericho) ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी और वो काफी सालों तक इस प्रमोशन में नजर आए। WWE से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जैरिको ने कुछ समय तक NJPW में काम किया और फिर 2019 में AEW की शुरुआत हुई थी। वो यहां AEW के पहले टॉप स्टार थे।

वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने AEW की सफलता में अहम किरदार निभाया है। जैरिको ने WWE में जरूर अपना बड़ा नाम बनाया है। हालांकि, WWE से जाने के बाद भी वो कई शानदार चीज़ें कर चुके हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम 4 जबरदस्त चीज़ों को लेकर बात करेंगे जो क्रिस जैरिको WWE से जाने के बाद कर चुके हैं।

4- AEW का पहला वर्ल्ड चैंपियन बनना

AEW चैंपियन रह चुके हैं क्रिस जैरिको

क्रिस जैरिको को AEW में आते ही सफलता मिली थी और उन्होंने शुरुआत में इस प्रमोशन को आगे लाने में काफी मदद की। आपको बता दें कि जैरिको All Elite Wrestling इतिहास के पहले वर्ल्ड चैंपियन थे। उन्होंने All Out इवेंट में हैंगमैन पेज को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी।

उनका यह टाइटल रन शानदार रहा था और उन्होंने कई सुपरस्टार्स के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। वो लंबे समय तक चैंपियन रहे। WWE के बाहर सालों बाद वर्ल्ड चैंपियन बने थे और उन्होंने टाइटल जीत के बाद कई WWE फैंस और दर्शकों का ध्यान AEW के प्रोडक्ट पर खींचा था।

3- WWE से बेहतर कैरेक्टर लाना

WWE में उनका कैरेक्टर साधारण था और कभी भी उन्होंने अपने कैरेक्टर वर्क को उतना रोचक नहीं बनाया। हालांकि, AEW में जाने के बाद उन्होंने मुख्य रूप से अपने गिमिक में सुधार किया। वो AEW में शुरुआत में डेमो गॉड गिमिक में नजर आते थे और एक टॉप हील के रूप में काम करते थे।

बाद में जब उनका यह गिमिक धीरे-धीरे असफल होने लगा, तब उन्होंने स्पोर्ट्स एंटरटेनर कैरेक्टर को लाने का निर्णय लिया। यह गिमिक उनके पिछले कई सारे कैरेक्टर्स से बहुत ज्यादा बेहतर है। देखा जाए तो AEW में उन्हें क्रिएटिव कंट्रोल दिया गया और इसी वजह से वो अपने कैरेक्टर पर मुख्य रूप से ध्यान दे सके।

2- ROH वर्ल्ड टाइटल जीतना

Ring of Honor का इतिहास काफी बड़ा रहा है। कई फेमस WWE और AEW रेसलर्स ने इस कंपनी में काम किया है और यहां पर वर्ल्ड टाइटल जीता है। इसी वजह से ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप का रेसलिंग जगत में बहुत महत्व रहा है। क्रिस जैरिको ने कभी भी इस टाइटल पर कब्जा नहीं किया था।

आपको बता दें कि वो WWE, AEW और NJPW की चैंपियनशिप जीत चुके हैं। उन्होंने ROH का कोई टाइटल नहीं जीता था और उनकी यह इच्छा हाल ही में पूरी हुई। इस हफ्ते AEW Dynamite के खास एपिसोड में उन्होंने पूर्व WWE सुपरस्टार क्लॉडियो कास्टगनोली को हराकर ROH के टॉप टाइटल पर कब्जा किया।

1- शानदार फैक्शन तैयार करना

क्रिस जैरिको अपने WWE करियर में कभी भी किसी फैक्शन के लीडर नहीं रहे हैं लेकिन AEW में उन्हें अपना एक फैक्शन बनाने का मौका मिला। उन्होंने दो ग्रुप बनाए हैं और दोनों को सफलता मिली है। जैरिको ने इनर सर्कल नाम के फैक्शन की शुरुआत की थी। इस फैक्शन में जेक हेगर, सैमी गुवेरा, सैंटाना और ओर्टिज थे।

इस फैक्शन को सफलता मिली और बाद में इसका अंत हो गया। क्रिस ने इसके बाद 'जैरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी नाम के ग्रुप की शुरुआत की। इसमें जेक हेगर, डेनियल गार्सिया, 2.0, सैमी गुवेरा, टे कॉन्टी और ऐना जे शामिल हैं। देखा जाए तो जैरिको एक सफल लीडर साबित हुए हैं।

