4 मैच जिन्हें WWE ने ऐलान करने के बाद कराया ही नहीं

WWE समेत दुनिया के सभी प्रो रेसलिंग प्रोमोशंस के शोज़ में होने वाली चीज़ें स्क्रिपटेड होती हैं। केवल WWE की बात करें तो यहां होने वाली हर चीज़ विंस मैकमैहन (Vince Mcmahon) की निगरानी में होती है और ऐसा कई बार हुआ है जब उन्होंने आखिरी समय पर शोज़ की स्क्रिप्ट में बड़े बदलाव किए हों।

आखिरी समय पर प्लान में हुए बदलाव का एक उदाहरण WrestleMania 31 में भी देखने को मिला। शो में रैंडी ऑर्टन के खिलाफ हार के बाद जब मिस्टर Money in the Bank सैथ रॉलिंस बैकस्टेज लौटे तो उन्हें बताया गया कि उन्हें रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर के WWE चैंपियनशिप मैच में कैशइन करना है। पहले प्लान था कि रेंस, लैसनर को हराकर चैंपियन बनने वाले थे।

इसी तरह कई मौकों पर WWE ने किसी मैच का ऐलान तो किया, लेकिन बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल में आइए जानते हैं उन 4 मैचों के बारे में, जिनका WWE ने ऐलान तो किया, लेकिन उन्हें कराया नहीं।

एजे स्टाइल्स और ओमोस vs RK-Bro - WWE Raw टैग टीम चैंपियनशिप

एजे स्टाइल्स के Raw में ना आने से रद्द हुआ मैच

SummerSlam 2021 में एजे स्टाइल्स और ओमोस की टीम को हराकर RK-Bro (रैंडी ऑर्टन और रिडल) नए Raw टैग टीम चैंपियन बने थे। वहीं Crown Jewel 2021 में उन्होंने स्टाइल्स और ओमोस को हराकर अपने टाइटल्स को डिफेंड किया। उससे अगले Raw एपिसोड के लिए ऐलान किया गया था कि RK-Bro को रेड ब्रांड के एपिसोड में एक बार फिर अपनी चैंपियनशिप बेल्ट्स को स्टाइल्स और ओमोस के खिलाफ डिफेंड करना होगा।

Raw का दिन आया, जिसमें द फिनोमिनल दूर-दूर तक नजर ही नहीं आए। इसलिए Raw टैग टीम चैंपियनशिप मैच की जगह द स्ट्रीट प्रॉफिट्स vs अल्फा अकादमी vs डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड चैंपियनशिप नंबर-1 कंटेंडर मैच लड़ा गया। मैच में जिगलर और रूड को जीत मिली, लेकिन टाइटल शॉट मिलने के मौके को भुना नहीं पाए।

