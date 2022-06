4 मौके जब WWE में John Cena के कारण दूसरे Superstars को तगड़ा नुकसान हुआ 

WWE में इस हफ्ते रॉ (Raw) के एपिसोड के जरिए जॉन सीना (John Cena) की वापसी होने जा रही है और फैंस उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जॉन सीना को अपने करियर के दौरान काफी सफलता मिली है और उन्होंने WWE का हिस्सा रहते हुए दूसरे सुपरस्टार्स की मदद भी की थी। कई ऐसे सुपरस्टार्स हुए हैं जिन्हें जॉन सीना के खिलाफ फिउड करने से काफी फायदा हुआ था।

हालांकि, जॉन सीना WWE में उनके करियर के दौरान कई ऐसे पलों का भी हिस्सा रह चुके हैं जब दूसरे सुपरस्टार्स को उनके कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 4 मौकों का जिक्र करने वाले हैं जब WWE में जॉन सीना के कारण दूसरे सुपरस्टार्स को तगड़ा नुकसान हुआ था।

4- WWE में जॉन सीना के कारण हैप्पी कॉर्बिन वर्ल्ड चैंपियन बनने से चूक गए थे

15 अगस्त 2017 को हुए WWE SmackDown के एपिसोड में जॉन सीना vs जिंदर महल का मैच देखने को मिला था लेकिन बैरन कॉर्बिन के दखल की वजह से यह मैच DQ में समाप्त हुआ था। इस मैच के बाद बैरन कॉर्बिन ने उस वक्त के WWE चैंपियन जिंदर महल पर अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर लिया था।

ऐसा लगा था कि बैरन कॉर्बिन नए WWE चैंपियन बन सकते हैं। हालांकि, जॉन सीना के दखल का फायदा उठाकर जिंदर ने कॉर्बिन को हरा दिया था। देखा जाए तो अगर बैरन कॉर्बिन यह मैच जीतकर नए WWE चैंपियन बन जाते तो उनके पास कंपनी का अगला बड़ा स्टार बनने का मौका होता लेकिन सीना के दखल की वजह से उन्होंने बिना वर्ल्ड चैंपियन बने ही अपना MITB कॉन्ट्रैक्ट गंवा दिया था।

3- जॉन सीना का WWE में रुसेव की स्ट्रीक तोड़ना

WWE में डेब्यू के बाद रुसेव को खतरनाक सुपरस्टार के रूप में पेश किया गया था और डेब्यू के बाद काफी लंबे समय तक रुसेव को कोई भी हरा नहीं पाया था। इसके बाद WrestleMania 31 में यूएस चैंपियनशिप मैच में रुसेव का सामना जॉन सीना से हुआ। रुसेव के पास इस मैच में सीना को हराकर खुद को मेन इवेंट स्टार के रूप में स्थापित करने का मौका था।

हालांकि, जॉन सीना ने इस मैच में रुसेव को हराते हुए उनकी विनिंग स्ट्रीक तोड़ दी थी। बता दें, रुसेव इस हार से कभी उबर नहीं पाए और WWE में वो केवल एक मिड कार्ड सुपरस्टार बनकर रह गए थे। वर्तमान समय में रुसेव WWE का हिस्सा नहीं हैं और इस वक्त वो AEW में मीरो के रूप में काम कर रहे हैं।

2- जॉन सीना के कारण WWE से तीन सुपरस्टार्स निकाले गए थे

WWE में जॉन सीना को अथॉरिटी को वापस लाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालांकि, जॉन सीना को अथॉरिटी को वापस लाने का खामियाजा भुगतना पड़ा था। बता दें, साल 2015 में WWE Raw के पहले एपिसोड में अथॉरिटी ने वापसी के बाद जॉन सीना की टीम जॉइन करने के लिए 3 सुपरस्टार्स को कंपनी से निकाल दिया था।

रायबैक, एरिक रोवन और डॉल्फ जिगलर ये तीनों सुपरस्टार्स थे। बता दें, पहले इन तीनों सुपरस्टार्स को सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया था लेकिन बाद में स्टैफनी मैकमैहन ने अपना फैसला बदलते हुए इन तीनों सुपरस्टार्स को कंपनी से बाहर करने का फैसला किया था। हालांकि, जॉन सीना आखिरकार इन तीनों सुपरस्टार्स को कंपनी में वापस लाने में कामयाब रहे।

1- जॉन सीना के कारण दो सुपरस्टार्स WWE में रोमन रेंस के खिलाफ जगह बनाने से चूक गए थे

WWE में पिछले साल SummerSlam के लिए SmackDown के एक एपिसोड के दौरान रोमन रेंस और फिन बैलर के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सैगमेंट देखने को मिला था। हालांकि, इससे पहले बैलर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाते, हैप्पी कॉर्बिन ने आकर उनपर हमला कर दिया था। इसके बाद हैप्पी कॉर्बिन SummerSlam में रोमन रेंस के खिलाफ होने जा रहे मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे।

हालांकि, जॉन सीना ने वहां आकर हैप्पी कॉर्बिन पर हमला करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। इस वजह से फिन बैलर और हैप्पी कॉर्बिन को रोमन रेंस के खिलाफ मैच लड़ने का मौका नहीं मिल पाया। फिन बैलर आगे चलकर किसी तरह रोमन के खिलाफ मैच में जगह बनाने में कामयाब रहे लेकिन कॉर्बिन को ट्राइबल चीफ के खिलाफ मैच लड़ने का मौका नहीं मिला।

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

LIVE POLL Q. 0 votes so far