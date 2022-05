4 कारण क्यों WWE WrestleMania Backlash 2022 फैंस को नहीं पसंद आ सकता है: Roman Reigns का नहीं होगा सिंगल्स मैच 

WWE WrestleMania Backlash 2022 काफी करीब आ चुका है और इस इवेंट से पहले केवल स्मैकडाउन (SmackDown) के एक एपिसोड का आयोजन करना बाकी रह गया है। अभी तक इस इवेंट के लिए कुल 6 मैचों का ऐलान किया गया है और यह देखना रोचक होगा कि अंतिम समय में कंपनी इस साल रेसलमेनिया बैकलैश (WrestleMania Backlash) के लिए कुछ और मैचों का ऐलान करती है या नहीं।

इस साल WrestleMania Backlash के लिए कई बड़े मैचों का ऐलान किया गया है और कंपनी ने भी इस इवेंट को काफी हाइप करने की कोशिश की है। यही कारण है कि यह देखना रोचक होगा कि इस साल WrestleMania Backlash फैंस को कितना पसंद आता है। इस आर्टिकल में हम ऐसे 4 कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों इस साल WWE WrestleMania Backlash 2022 फैंस को नहीं पसंद आ सकता है।

4- WWE WrestleMania Backlash में केवल एक चैंपियनशिप डिफेंड की जाने वाली है

WWE WrestleMania Backlash 2022 के लिए भले ही 6 मैच बुक किये गए हैं लेकिन इस इवेंट में केवल एक ही मैच में चैंपियनशिप डिफेंड की जाने वाली है। बता दें, इस इवेंट में केवल SmackDown विमेंस चैंपियनशिप डिफेंड की जाने वाली है। देखा जाए तो यह काफी हैरानी की बात है और WWE की अधिकतर बड़ी चैंपियनशिप को इस इवेंट में डिफेंड करने के लिए बुक नहीं करना बड़ी गलती है।

अगर पिछले साल की बात की जाए तो WrestleMania Backlash 2021 में कुल 5 चैंपियनशिप डिफेंड की गई थी। देखा जाए तो जिन मैचों में भी चैंपियनशिप दांव पर होती है, उन मैचों को देखने का मजा दोगुना हो जाता है। चूंकि, इस साल इस इवेंट में केवल एक ही चैंपियनशिप डिफेंड की जाने वाली है इसलिए फैंस को यह इवेंट कुछ खास पसंद नहीं आ सकता है।

3- WWE WrestleMania 38 के बाद वापसी करने वाले किसी भी सुपरस्टार को इवेंट में जगह नहीं दी गई

WWE WrestleMania 38 के बाद कंपनी ने नई शुरुआत करते हुए वीर महान, इजेक्यूल जैसे कई सुपरस्टार्स की वापसी कराई। इन सुपरस्टार्स की वापसी के बाद ऐसा लगा था कि इन सुपरस्टार्स को इस साल WrestleMania Backlash में मैच लड़ने का मौका मिलेगा। हालांकि, इस साल शोज ऑफ शोज के बाद वापसी करने वाले एक भी सुपरस्टार को इस इवेंट में जगह नहीं दी गई है।

देखा जाए तो अधिकतर फैंस जरूर इन सुपरस्टार्स को WrestleMania Backlash में मैच लड़ते हुए देखना चाहते होंगे और इवेंट में इन सुपरस्टार्स का मैच नहीं होने की वजह से उन्हें शायद यह शो कुछ खास पसंद नहीं आ सकता है। यह देखना रोचक होगा कि अंतिम समय में WWE हाल ही में वापसी करने वाले कुछ सुपरस्टार को इस इवेंट के मैच कार्ड में जगह देती है या नहीं।

2- WWE WrestleMania Backlash में 4 रीमैच देखने को मिलने वाले हैं

WWE WrestleMania Backlash 2022 के लिए बुक किये गए 6 मैचों में से 4 रीमैच होने वाले हैं। बता दें, कोडी रोड्स vs सैथ रॉलिंस, बॉबी लैश्ले vs ओमोस, एजे स्टाइल्स vs ऐज और शार्लेट फ्लेयर vs रोंडा राउजी जैसे मैच पिछले महीने WrestleMania 38 में देखने को मिले थे और WrestleMania Backlash में ये 4 मैच एक बार फिर देखने को मिलने वाले हैं।

चूंकि, ये 4 मैच फैंस को हाल ही में देखने को मिले थे इसलिए इन मैचों को एक बार फिर देखने के लिए फैंस ज्यादा उत्सुक नहीं होंगे। शायद यही कारण है कि फैंस को इस साल WrestleMania Backlash प्रीमियम लाइव इवेंट कुछ खास पसंद नहीं आ सकता है।

1- WWE WrestleMania Backlash में रोमन रेंस टैग टीम मैच लड़ने जा रहे हैं

WWE WrestleMania Backlash 2022 में रोमन रेंस का मैच बुक हो चुका है। हालांकि, यह सिक्स-मैन टैग टीम मैच होगा और शो में रोमन रेंस का सिंगल्स मैच देखने को नहीं मिलेगा। चूंकि, रोमन अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन हैं इसलिए फैंस को उम्मीद थी कि वो इस इवेंट में अपना टाइटल डिफेंड करते हुए नजर आएंगे।

हालांकि, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है और अधिकतर फैंस जरूर रोमन रेंस का सिंगल्स मैच बुक नहीं किये जाने की वजह से नाखुश होंगे। यही कारण है कि फैंस को WrestleMania Backlash इवेंट कुछ खास पसंद नहीं आ सकता है। बता दें, कई दिग्गज भी रोमन रेंस को इस इवेंट में टैग टीम मैच में बुक किये जाने से खुश नहीं हैं और वो इस चीज़ को लेकर निराशा जाहिर कर चुके हैं।

Edited by Subham Pal