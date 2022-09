4 कारण क्यों WWE Extreme Rules 2022 पिछले साल की तुलना में बेहतर इवेंट साबित हो सकता है

WWE Extreme Rules: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट एक्सट्रीम रूल्स (Extreme Rules) है। बता दें, इस साल Extreme Rules का आयोजन 8 अक्टूबर (भारत में 9 अक्टूबर) को होने वाला है। इस इवेंट के लिए अभी तक कुल 3 मैचों का ऐलान किया जा चुका है और इस इवेंट में होने जा रहे बाकी मैचों का भी जल्द ही ऐलान किया जा सकता है।

बता दें, पिछले साल Extreme Rules के मेन इवेंट में रोमन रेंस ने डीमन फिन बैलर के खिलाफ मैच में अपना यूनिवर्सल टाइटल रिटेन किया था। ऐसा लग रहा है कि रोमन इस साल Extreme Rules का हिस्सा नहीं होंगे लेकिन इसके बावजूद भी इस इवेंट के काफी धमाकेदार होने की उम्मीद है। इस आर्टिकल में हम ऐसे 4 कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों WWE Extreme Rules 2022 पिछले साल की तुलना में बेहतर इवेंट साबित हो सकता है।

4- WWE की जिम्मेदारी ट्रिपल एच के हाथों में आ गई है

ट्रिपल एच WWE की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही SummerSlam और Clash at the Castle के रूप में दो धमाकेदार इवेंट का आयोजन करा चुके हैं। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि Extreme Rules 2022 भी बेहतरीन इवेंट साबित हो सकता है। बता दें, पिछले साल Extreme Rules का सबसे बड़ा मैच रोमन रेंस vs डीमन फिन बैलर था।

हालांकि, यह मैच काफी बेहतरीन था लेकिन इस मैच का विवादित अंत देखने को मिला था। ट्रिपल एच इस साल Extreme Rules में इस तरह की कोई गलती शायद ही दोहराना चाहेंगे। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि इस साल Extreme Rules साल 2021 की तुलना में बेहतर इवेंट साबित हो सकता है।

3- इस साल में Extreme Rules में टाइटल चेंज होने की उम्मीद है

WWE जब भी किसी बड़े इवेंट का आयोजन करती है तो फैंस शो के दौरान टाइटल चेंज होते हुए देखना चाहते हैं। देखा जाए तो किसी इवेंट में टाइटल चेंज होने की वजह से रोमांच काफी बढ़ जाता है और शो को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। बता दें, पिछले साल Extreme Rules में कुल 5 चैंपियनशिप मैच देखने को मिले थे।

हालांकि, इनमें से एक मैच में भी टाइटल चेंज देखने को नहीं मिला था। इसके ठीक विपरीत इस साल Extreme Rules में टाइटल चेंज होने की उम्मीद लग रही है। खासकर, इस इवेंट में होने जा रहे रोंडा राउजी vs लिव मॉर्गन के SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच में टाइटल चेंज होने की काफी उम्मीद है। यही कारण है कि इस साल Extreme Rules पिछले साल की तुलना में बेहतर इवेंट साबित हो सकता है।

2- इस साल WWE Extreme Rules में कई स्टिपुलेशन मैच देखने को मिलने वाले हैं

WWE Extreme Rules इवेंट स्टिपुलेशन मैचों के लिए जाना जाता है। बता दें, पिछले साल Extreme Rules में केवल एक स्टिपुलेशन मैच (रोमन रेंस vs डीमन फिन बैलर) का आयोजन किया गया था। कई फैंस को यह चीज़ पसंद नहीं आई थी और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस चीज़ को लेकर WWE पर निशाना भी साधा था।

जैसा कि हमने बताया कि इस साल अभी तक Extreme Rules के लिए तीन मैचों का ऐलान किया गया है और इन तीनों ही मैचों में शर्त जुड़ी हुई है। यही कारण है कि पिछले साल की तुलना में इस साल Extreme Rules में बेहतर मैच देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह प्रीमियम लाइव इवेंट काफी धमाकेदार साबित हो सकता है।

1- WWE Extreme Rules में द फीन्ड की वापसी देखने को मिल सकती है

पिछले कुछ समय में WWE में द फीन्ड 'ब्रे वायट' की वापसी की अटकलें काफी तेज हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि WWE भी व्हाइट रैबिट स्टोरीलाइन के जरिए ब्रे वायट की वापसी को टीज़ कर रही है। अफवाहों की माने तो ब्रे वायट की इस साल Extreme Rules के जरिए WWE में चौंकाने वाली वापसी देखने को मिल सकती है।

देखा जाए तो फैंस बेसब्री से ब्रे वायट की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर ब्रे वायट Extreme Rules में वापसी करते हैं तो उन्हें फैंस से जबरदस्त रिएक्शन मिल सकता है। यही नहीं, ब्रे वायट की वापसी की वजह से Extreme Rules काफी यादगार इवेंट बन जाएगा।

