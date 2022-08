4 कारण क्यों Roman Reigns और Sami Zayn को WWE में टैग टीम बनाना चाहिए 

Roman Reigns and Sami Zayn: रोमन रेंस (Roman Reigns) मौजूदा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन हैं। द ट्राइबल चीफ को यूनिवर्सल चैंपियन बने लगभग 2 साल हो चुके हैं। रेंस के टॉप फैक्शन द ब्लडलाइन (The Bloodline) के लीडर भी हैं। उनके कजिन द उसोज (The Usos) इस ग्रुप का हिस्सा हैं। साथ ही ट्राइबल चीफ के स्पेशल काउंसिल पॉल हेमन (Paul Heyman) भी इस स्टेबल में शामिल हैं।

कुछ समय से सैमी जेन भी इस ग्रुप में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। जिमी उसो ने उन्हें ग्रुप का "Hononary Uce" कहा था। पिछले हफ्ते SmackDown में सैमी जेन और रोमन के बीच सैगमेंट देखने मिला था। दोनों को टीवी पर साथ देखना फैंस को पसंद आया था। इसलिए इस आर्टिकल में हम 4 कारण जानेंगे कि क्यों रोमन रेंस और सैमी जेन को टैग टीम बनाना चाहिए।

4- रोमन रेंस और सैमी जेन की टैग टीम बनने से दोनों ज्यादा करीब हो जाएंगे

यह साफ दिख रहा है कि सैमी, रोमन रेंस को बहुत पसंद करते हैं। हालांकि, यह भी हो सकता है कि इसके पीछे सैमी का कोई स्वार्थ छुपा हो, लेकिन टीवी पर तो यही दिखाई दे रहा है कि वो रोमन को प्रभावित करना चाहते हैं। जेन किसी भी तरह हेड ऑफ द टेबल के ग्रुप द ब्लडलाइन में शमिल होना चाहते हैं।

अगर रोमन, जेन को ग्रुप का हिस्सा बनाकर उनके साथ टैग टीम बनाते हैं, तब निश्चित ही यह जेन के लिए बड़ा मोमेंट होगा। हालांकि, दोनों के बीच पहले कोई खास कनेक्शन नहीं रहा है लेकिन कंपनी के इतिहास में कई ऐसी टीमों को साथ देखा गया है, जो एक-दूसरे से काफी अलग हैं।

3- रोमन रेंस एक और चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं

द ट्राइबल चीफ

रोमन रेंस साल 2020 में हुए Payback इवेंट में द फीन्ड (ब्रे वायट) और ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। इस साल हुए WrestleMania 38 में उन्होंने ब्रॉक लैसनर को हराकर WWE चैंपियनशिप जीती थी। रेंस दोनों वर्ल्ड टाइटल्स को यूनिफाई करके अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बन गए हैं।

अगर रोमन रेंस और सैमी जेन टीमअप करते हैं, तब निश्चित ही दोनों द उसोज की अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए बड़ा खतरा होंगे। हो सकता है कि किसी मौके पर रोमन और सैमी मौजूदा टैग टीम चैंपियंस को हराकर नए चैंपियंस बन जाएं, जिससे रोमन रेंस के पास एक और चैंपियनशिप आ जाएगी। अपने भाइयों को ही टाइटल के लिए हराना रोचक रहेगा।

2- रोमन रेंस और सैमी जेन दोनों बहुत टैलेंटेड हैं

द ब्लडलाइन के साथ सैमी जेन

इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि रोमन रेंस इंडस्ट्री के बेस्ट रेसलर्स में से एक हैं। रेंस की इन-रिंग स्किल्स और कैरेक्टर उन्हें बाकी सभी से थोड़ा ज्यादा स्पेशल बनाते हैं। अगर किसी को इसमें शक है, तो उसे निश्चित तौर पर ट्राइबल चीफ की शानदार उपलब्धियों पर नजर डालनी चाहिए।

कई फैंस को लगता है कि "Hononary Uce" सैमी जेन अपने टैलेंट को भूल गए हैं। पूर्व NXT चैंपियन की इन-रिंग स्किल्स और माइक वर्क बढ़िया है। उन्होंने कंपनी के लिए कई यादगार मैच भी लड़े हैं। यह बहुत ही दिलचस्प होगा, अगर रोमन रेंस और सैमी जेन एक साथ टीम बनाएं। दोनों के बीच केमिस्ट्री देखने लायक होगी।

1- सैमी जेन अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के और करीब पहुंच जाएंगे

सैमी जेन असल में रोमन रेंस को बहुत पसंद करते हैं और किसी भी कीमत पर उन्हें प्रभावित करना चाहते हैं। इसकी भी प्रबल संभावना है कि वो यह सब किसी मक्सद से कर रहे हों। सैमी जेन को मास्टर ऑफ स्ट्रेटजिस्ट कहा जाता है। अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप पर सभी की नजरें रहती हैं।

सभी सुपरस्टार्स करियर में कम से कम एक बार वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं। सैमी भी ऐसा ही चाहते होंगे और जब बात WWE अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप की हो रही हो, तब कुछ भी होना संभव है। सैमी, रेंस के साथ टीमअप करके उनके करीब जाकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का प्लान बना सकते हैं। जेन बाद में उन्हें धोखा देकर टाइटल मैच पा सकते हैं।

