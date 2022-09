4 बड़े कारण क्यों WWE Clash at the Castle में कोई भी टाइटल चेंज नहीं हुआ

WWE: WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) काफी ज्यादा सफल रहा है। इस इवेंट को लाइव देखने के लिए करीब 62,000 से ज्यादा फैंस स्टेडियम में मौजूद थे। Clash at the Castle में 7 मैच हुए। इस इवेंट के दौरान फैंस को कई रोमांचक और दमदार मैच देखने को मिले।

हालांकि, इस प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर फैंस एक बात से काफी हैरान नजर आ रहे हैं। दरअसल, इस इवेंट में सभी चैंपियंस ने अपने टाइटल मैच को जीत लिया है, जिस वजह से कोई भी टाइटल चेंज नहीं हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं उन 4 कारणों के बारे में क्यों Clash at the Castle में कोई भी टाइटल चेंज नहीं हुआ है।

4- WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर को खतरनाक बनाए रखने के लिए

इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर इस समय WWE रोस्टर के सबसे खतरनाक चैंपियंस में से एक हैं। उनके टाइटल मैच की बुकिंग को लेकर WWE काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। WWE में डेब्यू करने के तीन महीने के अंदर ही उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत ली थी। इसके अलावा WWE उन्हें फ्यूचर में मेन इवेंट स्टार के रूप में भी देख रहा है।

शेमस के खिलाफ हुए टाइटल मैच में भी गुंथर ने अपने इन-रिंग वर्क से सभी को प्रभावित किया है। WWE हॉल ऑफ फेमर शॉन माइकल्स भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। WWE उन्हें एक तगड़े चैंपियन के रूप में ही बुक करना चाहता है। इस वजह से भी वो इस इवेंट में अपना टाइटल डिफेंड कर पाए हैं।

3- रोमन रेंस WrestleMania के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं

रोमन रेंस इस समय एक अलग ही लेवल पर नजर आ रहे हैं। वो कंपनी के दो सबसे बड़े टाइटल्स को होल्ड कर रहे हैं। वो करीब 700 दिन से चैंपियन हैं। रोमन रेंस के इस टाइटल डिफेंस के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वो एक बार फिर से WrestleMania के मेन इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं।

ऐसे में उनके लिए अपने मोमेंटम को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनका मैच द रॉक से हो सकता है। इसके अलावा वो कोडी रोड्स के खिलाफ भी नजर आ सकते हैं, जो अभी चोट की वजह से रिंग से दूर हैं।

2- लिव मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है

लिव मॉर्गन पिछले दो महीनों में SmackDown विमेंस चैंपियन हैं। अपने इस टाइटल रन के दौरान अभी तक उन्हें कुछ खास करने का मौका नहीं मिला है। हालांकि, SummerSlam में उन्होंने रोंडा राउजी को विवादित तरह से हराया था। ऐसे में उन्हें खुद को एक मजबूत चैंपियन के रूप में साबित करने के लिए एक बड़ी जीत की जरूरत थी।

WWE ने इसी वजह से उन्हें शायना बैज़लर के खिलाफ स्टोरीलाइन में बुक किया था। इस मैच में उन्होंने शायना बैज़लर को क्लीन पिन किया है। इस जीत के बाद वो खुद को एक मजबूत चैंपियन के रूप में साबित कर सकती हैं। इसके अलावा इस जीत से यह साबित होता है कि WWE अभी भी लिव मॉर्गन को फ्यूचर के रूप में देख रहा है।

1- WWE अभी किसी तरह का टाइटल चेंज नहीं चाहता है

Clash at the Castle में फैंस को कई दमदार मैच देखने को मिले हैं। गुंथर और शेमस के बीच हुए मुकाबले को फैंस ने बहुत पसंद किया है। इसके अलावा रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर के बीच हुआ मैच भी फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरा है।

हालांकि, इसके बाद भी फैंस इस इवेंट में एक या दो टाइटल चेंज की मांग कर रहे थे। अगर रोमन रेंस के टाइटल रन को हटा दिया जाए तो लगभग हर स्टार ने अपना टाइटल कुछ समय पहले ही जीता है। ऐसे में WWE इन स्टार्स को एक लंबा रन देना चाहता है, ताकि वो खुद को एक चैंपियन के रूप में भी साबित कर पाएं।

