4 चीज़ें जो WWE में Judgment Day को The Bloodline से बेहतर फैक्शन बनाती है 

The Bloodline: WWE में फैंस काफी समय से कंपनी के दो टॉप फैक्शंस द ब्लडलाइन (The Bloodline) और जजमेंट डे (Judgment Day) के बीच फिउड होते हुए देखना चाहते थे। जजमेंट डे के रोमन रेंस (Roman Reigns) के भाइयों द उसोज़ (The Usos) के खिलाफ रॉ (Raw) टैग टीम चैंपियनशिप मैच में जगह बनाने के साथ ही इस फिउड की शुरूआत हो चुकी है। इस हफ्ते Raw में इन दोनों फैक्शंस का आमना-सामना भी हुआ था।

यह कहना गलत नहीं होगा कि द ब्लडलाइन मौजूदा समय में WWE का सबसे बड़ा फैक्शन है। हालांकि, जजमेंट डे भी बेहतरीन फैक्शन है और कई मामलों में यह फैक्शन द ब्लडलाइन से बेहतर है। इस आर्टिकल में हम ऐसी 4 चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि जजमेंट डे को WWE में द ब्लडलाइन से बेहतर फैक्शन बनाती है।

4- जजमेंट डे WWE में बिना कोई टाइटल जीते ही लंबे समय से Raw को डोमिनेट करती आ रही है

रोमन रेंस मौजूदा समय में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन और द उसोज़ अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस बने हुए हैं। कई बड़े टाइटल्स होल्ड करने की वजह से द ब्लडलाइन अक्सर ही स्पॉटलाइट में बनी रहती है। इस वजह से द ब्लडलाइन को रोस्टर में दबदबा स्थापित करने में भी मदद मिली है।

हालांकि, जजमेंट डे अस्तित्व में आने के लंबे समय बाद अभी भी कोई टाइटल होल्ड नहीं कर रही है। इसके बावजूद भी इस फैक्शन ने Raw में अपना दबदबा बना रखा था। इस फैक्शन ने साबित किया है कि बिना टाइटल्स के भी दबदबा स्थापित किया जा सकता है। यह चीज़ जजमेंट डे को द ब्लडलाइन से बेहतर बनाती है।

3- जजमेंट डे के पास रिया रिप्ली के रूप में ताकतवर विमेंस सुपरस्टार मौजूद है

द ब्लडलाइन में काफी समय से विमेंस सुपरस्टार को शामिल किए जाने की चर्चा की जा रही है। हालांकि, अभी तक द ब्लडलाइन ने अपने फैक्शन में किसी विमेंस स्टार को शामिल नहीं किया है। इसके ठीक विपरीत जजमेंट डे में रिया रिप्ली के रूप में विमेंस सुपरस्टार मौजूद है।

रिया रिप्ली एक ताकतवर विमेंस सुपरस्टार हैं जो कि मेंस सुपरस्टार्स पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटती है। रिया रिप्ली कई मौकों पर जजमेंट डे को जीत दिलाने में मदद करती हुई भी दिखाई दी हैं। वहीं, द ब्लडलाइन अपने फैक्शन में किसी विमेंस सुपरस्टार के ना होने की वजह से थोड़ी अधूरी जरूर लगती है।

2- रोमन रेंस के द ब्लडलाइन फैक्शन के पास जजमेंट डे की तरह सुपरनैचुरल कैरेक्टर मौजूद नहीं है

जजमेंट डे में रिया रिप्ली के अलावा फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट और डॉमिनिक मिस्टीरियो मौजूद हैं। फिन बैलर का दूसरा रूप भी है और वो जरूरत पड़ने पर अपने डीमन अवतार में आ जाते हैं। बता दें, जजमेंट डे जॉइन करने के बाद से ही फिन अपने डीमन कैरेक्टर में दिखाई नहीं दिए हैं लेकिन सही समय आने पर वो इस कैरेक्टर में दिखाई दे सकते हैं।

इसके ठीक विपरीत द ब्लडलाइन में कोई भी सुपरनैचुरल सुपरस्टार मौजूद नहीं है और यह चीज़ भी जजमेंट डे को द ब्लडलाइन से बेहतर बनाती है। बता दें, रोमन रेंस एकमात्र सुपरस्टार हैं जो फिन बैलर के डीमन कैरेक्टर को WWE मेन रोस्टर में हरा पाए हैं और फिन इस चीज़ का जरूर बदला लेना चाहेंगे।

1- अपने फाउंडर को निकाले जाने के बाद भी जजमेंट डे लोकप्रिय फैक्शन बनी हुई है

WWE में जजमेंट डे फैक्शन की शुरूआत ऐज ने डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली के साथ मिलकर की थी। हालांकि, फिन बैलर के जजमेंट डे जॉइन करने के बाद ऐज को इस फैक्शन से बाहर कर दिया गया था। ऐज जैसे बड़े सुपरस्टार के जजमेंट डे से बाहर होने के बाद भी यह फैक्शन लोकप्रिय बनी रही।

यह चीज़ दर्शाती है कि जजमेंट डे ने ऐज के जाने के बाद फैक्शन के रूप में कितना शानदार काम किया है। इसके ठीक विपरीत द ब्लडलाइन ज्यादातर रोमन रेंस के इर्द-गिर्द घूमती है। अगर रोमन रेंस इस फैक्शन को छोड़ देते हैं तो यह फैक्शन शायद ही पहले जैसी लोकप्रिय रह पाएगी।

