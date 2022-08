4 फेमस Superstars जो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन Roman Reigns के The Bloodline फैक्शन में शामिल हो सकते हैं

Roman Reigns and The Bloodline: WWE दिग्गज रोमन रेंस (Roman Reigns) और द उसोज (The Usos) का दबदबा साफ तौर पर कंपनी में दिखाई दे रहा है। द ब्लडलाइन (The Bloodline) में शामिल रोमन रेस और द उसोज अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस हैं। इस ग्रुप में कुछ और मेंबर्स के शामिल होने से WWE प्रोग्रामिंग में ब्लडलाइन का डॉमिनेशन और बढ़ सकता हैं।

ऐसे कई सुपरस्टार्स हैं जो ट्राइबल चीफ के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें कुछ उनके परिवार से भी संबंध रखते हैं। इन प्रतियोगियों को भी टॉप WWE स्टेबल से जुडने का फायदा जरूर मिलेगा। इस आर्टिकल में हम 4 ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जानेंगे जो भविष्य में ब्लडलाइन का हिस्सा बन सकते हैं।

4- जैकब फाटू

MLW स्टार जैकब फाटू

रोमन रेंस और उसोज के कजिन जैकब फाटू को WWE दिग्गज रिकिशी ने रेसलिंग के गुण बताए हैं। कुछ साल इंडिपेंडेंट सर्किट में बिताने के बाद जैकब ने 2019 में Major League Wrestling कंपनी जॉइन की थी। कंपनी के कई बड़े स्टार्स के खिलाफ जीत दर्ज करके वो एक बार MLW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे।

यह समोअन सुपरस्टार WWE में आकर डॉमिनिक मिस्टीरियो की तरह सीधे मेन रोस्टर में कदम रख सकते हैं। वो यहां द ब्लडलाइन स्टेबल जॉइन कर सकते हैं। फाटू MLW में कोंट्रा यूनिट स्टेबल के मेंबर रह चुके हैं। इसलिए उन्हें ग्रुप में काम करने का अनुभव है। निश्चित ही जैकब ब्लडलाइन स्टेबल का साथ पाकर मिड कार्ड डिवीजन पर अपना दबदबा बना सकते हैं।

3- WWE NXT स्टार सोलो सिकोआ

क्या दिखेंगे सोलो ब्लडलाइन में ?

अक्टूबर 2021 में हुए Halloween Havoc इवेंट में सोलो सिकोआ ने NXT 2.0 में अपना डेब्यू किया। सोलो कंपनी के तीसरे सबसे बड़े ब्रांड में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उन्हें कंपनी का अगला बड़ा स्टार माना जा रहा है। सोलो ने Old School Championship Wrestling में डिवारी और कार्लिटो जैसे दिग्गजों के खिलाफ रेसलिंग की है।

29 साल के यह NXT स्टार अनोआ'ई परिवार से आते हैं और दिग्गज रिकिशी के बेटे हैं। इस कारण वो उसोज के भाई और रोमन रेंस के कजिन हुए। सिकोआ का स्टेबल के मेंबर्स से ब्लड रिलेशन उन्हें ब्लडलाइन में शामिल करा सकता है। निश्चित ही मेन रोस्टर में अपने भाइयों का साथ पाकर सोलो बहुत ही मजबूत दिखेंगे।

2- पूर्व WWE स्टार मानू

13 साल की उम्र में रेसलिंग की शुरुआत करने वाले मानू दिग्गज अफा अनोआ'ई के बेटे हैं और रोमन रेंस के कजिन हैं। उन्होंने शुरुआत में अपने परिवार की कंपनी World Xtreme Wrestling में कदम रखा था। 2009 में रिलीज किए जाने से पहले मानू WWE का हिस्सा भी थे जहां वो कुछ समय के लिए लेगसी स्टेबल की स्टोरीलाइन में दिखे थे।

37 वर्षीय मानू वापसी करके ब्लडलाइन में कदम रख सकते हैं, ताकि वो WWE में अपना नाम बना सके। मानू अपने कजिन अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस रोमन रेंस और द उसोज के साथ टीम-अप कर मिड कार्ड डिवीज में ब्लडलाइन का वर्चस्व बना सकते हैं। मानू रिटायर होने से पहले कंपनी की कुछ चैंपियनशिप जीतकर अपना नाम भी इतिहास में दर्ज कराना चाहेंगे।

1- जेलिना वेगा

जेलिना वेगा

क्वीन क्राउन टूर्नामेंट की विजेता जेलिना वेगा को WWE में बड़ा पुश मिलना अभी बाकी है। हालांकि, उन्होंने अपने करियर में विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप जीती है लेकिन WWE में उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना अभी बाकी है। वेगा चोट के कारण अभी कंपनी से बाहर चल रही हैं।

वापसी के बाद जेलिना सभी को चौंकाते हुए ब्लडलाइन स्टेबल का हिस्सा बन सकती हैं। पूर्व विमेंस टैग टीम चैंपियन को ग्रुप से जुड़ने का फायदा विमेंस चैंपियनशिप जीतकर मिल सकता है। इस खतरनाक फैक्शन में कोई भी फीमेल मेंबर नहीं है और जेलिना निश्चित ही इसके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Ujjaval