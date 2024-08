4 सुपरस्टार्स जिन्हें इस समय WWE के सबसे बड़े फैक्शन द ब्लडलाइन से दूर रहने की जरूरत है

Superstars Who Need To Stay Away From The Bloodline: पिछले चार सालों में WWE में द ब्लडलाइन एक शक्तिशाली फैक्शन रहा है। कंपनी में इस ग्रुप को बहुत सफलता मिल चुकी है। इसकी स्टोरी इतनी शानदार है कि हमेशा इसे मेन इवेंट का दर्जा दिया गया है। रोमन रेंस (Roman Reigns) और पॉल हेमन ने साल 2020 में इस ग्रुप की शुरूआत की थी।

मौजूदा समय में रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के बीच असली ट्राइबल चीफ की जंग चल रही है। ब्लडलाइन में जो भी रेसलर अभी तक शामिल हुए हैं उन्हें बड़ी सफलता मिली है। कुछ ऐसे भी रेसलर हैं जिन्होंने कंपनी में अपना मोमेंटम खुद बनाया है। इस आर्टिकल में हम उन चार सुपरस्टार्स की बात करेंगे जिन्हें ब्लडलाइन फैक्शन से दूर रहने की सख्त जरूरत है।

#4 WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर को इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए

Expand Tweet

Trending

ब्लडलाइन में सैमी ज़ेन और जे उसो ने भी काम किया। लेकिन ये दोनों लंबे टाइम से इसकी स्टोरी से दूर हैं। WWE Raw में सैमी और उसो ने गुंथर का सामना भी किया है। द रिंग जनरल पिछले कुछ समय से WWE के शिखर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो उन्हें ब्लडलाइन से दूर रहना चाहिए।

गुंथर की टक्कर अगर ब्लडलाइन से हुई तो फिर उनकी रफ्तार कम हो सकती है। अभी रिंग जनरल अकेले ही अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें इसी अंदाज में पुश देकर रियल मेगास्टार बनाने की सख्त जरूरत है।

#3 WWE में मौजूद फीमेल रेसलर्स को ब्लडलाइन से दूर रहने की जरूरत है

Expand Tweet

ब्लडलाइन की जब शुरूआत हुई थी तब से कई लोगों का कहना है कि ग्रुप में किसी फीमेल स्टार को भी होना चाहिए। नाया जैक्स, नेओमी और ऐवा रैन का ग्रुप से रियल लाइफ में संबंध है। ये तीनों स्टार्स इस समय अपने सिंगल्स रोल में अच्छा काम कर रही हैं। अगर इनमें से किसी ने भी ब्लडलाइन में एंट्री की तो गड़बड़ सकती है।

इन फीमेल स्टार्स को अपने करियर को खुद ही आगे ले जाना चाहिए। अगर इन्होंने गलती से ब्लडलाइन में एंट्री की तो फिर सिंगल्स रन खत्म हो सकता है। WWE को भी इस कदम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए।

#2 & #1 WWE में केविन ओवेंस और कोडी रोड्स की ब्लडलाइन से रही है कड़ी प्रतिद्वंदिता

Expand Tweet

केविन ओवेंस और कोडी रोड्स यकीनन द ब्लडलाइन के अभी तक सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रहे हैं। दोनों ने इस ग्रुप का हमेशा डटकर सामना किया। राइवलरी भी शानदार रही लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया है। कोडी और केविन को ब्लडलाइन की फ्यूड से लंबे ब्रेक की जरूरत है।

कोडी रोड्स को ब्लडलाइन से हटकर अब अपना नया मुकाम बनाने की आवश्यकता है। WrestleMania XL में रोमन रेंस को हराने के बाद से उनकी राइवलरी ज्यादातर सोलो सिकोआ की नई ब्लडलाइन के इर्द-गिर्द रही है। उधर केविन ओवेंस को भी हील टर्न लेकर नई स्टोरीलाइन के बारे में सोचना चाहिए।

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback