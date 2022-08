4 Superstars जिन्हें WWE में आए 5 साल भी नहीं हुए लेकिन चैंपियन बन गए

WWE: WWE पिछले कई दशकों से दुनिया का सबसे बड़ा प्रो रेसलिंग प्रमोशन बना हुआ है और यहां हर साल कुछ नए रेसलर्स NXT या NXT UK से अपना मेन रोस्टर डेब्यू कर रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पर इस साल चैम्पा (Ciampa), डेक्सटर लूमिस (Dexter Lumis) और डाकोटा काई (Dakota Kai) समेत कई सुपरस्टार्स ने मेन रोस्टर में कदम रखा है।

ऐसे कई सुपरस्टार्स हैं जिन्हें WWE में आए अभी बहुत कम समय हुआ है, लेकिन वो बहुत कम समय में चैंपियनशिप जीत चुके हैं। इसलिए इस आर्टिकल में आइए जानते हैं उन 4 सुपरस्टार्स के बारे में जिन्हें WWE में आए 5 साल भी नहीं हुए, लेकिन चैंपियन बन चुके हैं।

#)WWE सुपरस्टार डेमियन प्रीस्ट

Sean Ross Sapp of Fightful.com @SeanRossSapp Damian Priest is the NEW WWE United States Champion!! Damian Priest is the NEW WWE United States Champion!!

साल 2018 के अक्टूबर महीने में खबर आई कि डेमियन प्रीस्ट ने दुनिया के सबसे बड़े प्रो रेसलिंग प्रमोशन के साथ डील साइन कर ली है। साढ़े 6 फुट लंबे और करीब 250 पाउंड्स का वजन उन्हें रोस्टर के सबसे खतरनाक सुपरस्टार्स में से एक बना रहा था। इस दौरान वो NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बने और आखिरकार साल 2021 की शुरुआत में अपना मेन रोस्टर डेब्यू किया।

मेन रोस्टर में आने के बाद से ही उन्हें बड़ा पुश मिलने लगा था और SummerSlam 2021 के लिए आखिरकार उनकी दुश्मनी तत्कालीन यूएस चैंपियन शेमस से शुरू हुई। SummerSlam में द केल्टिक वॉरियर को हराकर प्रीस्ट नए यूएस चैंपियन बने। वहीं मौजूदा समय में वो द जजमेंट डे नाम के फैक्शन के मेंबर हैं, जिसमें फिन बैलर और रिया रिप्ली उनके पार्टनर्स हैं।

#)गुंथर

गुंथर ने कई बड़े प्रमोशंस में काम करने के बाद 2019 में WWE को जॉइन किया था और उस समय उन्हें वॉल्टर नाम से जाना जाता था। उन्हें NXT UK ब्रांड में रखा गया, जहां उनके नाम 870 दिनों तक चैंपियन बने रहने का रिकॉर्ड है, जो आज भी सबसे ज्यादा है।

उन्होंने इसी साल WrestleMania 38 से अगले SmackDown एपिसोड में उन्होंने अपना मेन रोस्टर डेब्यू किया, जहां उन्हें आते ही बहुत बड़े सुपरस्टार के रूप में प्रस्तुत किया गया। वो मौजूदा आईसी चैंपियन हैं और ये टाइटल उन्होंने इसी साल जून महीने के एक SmackDown एपिसोड में रिकोशे को हराकर जीता था।

#)थ्योरी

थ्योरी ने साल 2019 के अगस्त महीने में WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कुछ समय तक परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग के बाद उनकी NXT में एंट्री हुई और डेवेलपमेंटल ब्रांड में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण उन्हें 2021 के ड्राफ्ट में Raw रोस्टर का फुल-टाइम मेंबर बनाया गया।

वो अभी मेन रोस्टर में आए ही थे, तभी कुछ हफ्तों बाद ही उन्हें बड़ा पुश मिलना शुरू हुआ। सबसे खास बात ये थी कि विंस मैकमैहन खुद उन्हें पुश दे रहे थे और कई बार थ्योरी के साथ ऑन-स्क्रीन भी दिखाई दिए। वो इस साल अप्रैल महीने के एक Raw एपिसोड में फिन बैलर को हराने के बाद नए यूएस चैंपियन बने, लेकिन Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट में टाइटल हार गए थे। खास बात ये है कि वो उसी प्रीमियम लाइव इवेंट में मिस्टर Money in the Bank भी बने थे।

#)रिडल

WWE @WWE 🩴



@SuperKingofBros Respect for the flip flop sprint Respect for the flip flop sprint 🙌🩴@SuperKingofBros https://t.co/upc0h2LOAM

रिडल ने साल 2014 में अपने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स करियर को अलविदा कहने के बाद प्रो रेसलिंग में कदमा रखा। कुछ समय तक इंडिपेंडेंट सर्किट में काम करने के बाद आखिरकार 2018 में उनकी WWE में एंट्री हुई। NXT में काम करते हुए वो पीट डन के साथ टीम बनाकर एक बार NXT टैग टीम चैंपियन बने।

वहीं साल 2020 के जून महीने में उनका मेन रोस्टर डेब्यू हुआ और पिछले केवल 2 सालों के अंदर वो प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में काफी नाम कमा चुके हैं। इस दौरान वो एक बार यूएस चैंपियन बने और रैंडी ऑर्टन के साथ टीम (RK-Bro) बनाकर 2 बार Raw टैग टीम चैंपियन भी बन चुके हैं।

