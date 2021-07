4 बातें जो आपको विमेंस Money in the Bank लैडर मैच जीतने वाली WWE सुपरस्टार निकी एश के बारे में जाननी चाहिए

WWE का मनी इन द बैंक (Money In The Bank) शो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। शो की शुरुआत विमेंस Money In The Bank लैडर मैच से हुई जिसमें एक साथ कई महिला रेसलर्स Money In The Bank कॉन्ट्रैक्ट को जीतने का प्रयास कर रहीं थी। इस मैच और कॉन्ट्रैक्ट को जीतते ही उनके पास एक साल का समय होता जिसमें वो अपनी पसंदीदा विमेंस चैंपियन को चैलेंज कर सकती थीं।

निकी एश (पहले क्रॉस) ने सबको चौंकाते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट और मैच को अपने नाम किया और निकी क्रॉस से निकी एश बनकर फैंस को एंटरटेन करने वाली इस महिला रेसलर ने सबको हैरान कर दिया। आइए आपको उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आप उनके बारे में नहीं जानते होंगे और जो आपको जाननी चाहिए।

#4 WWE सुपरस्टार निकी क्रॉस ने कंपनी में आने से पहले TNA में काम किया हुआ है

WWE में आए कई रेसलर्स उसकी रिंग में काम करने से पहले इंडिपेंडेंट सर्किट या फिर WWE की विरोधी कंपनियों में काम कर चुके होते हैं। ये बात कई रेसलर्स के लिए सच है और निकी एश भी इसमें शामिल हैं। NXT में सैनिटी नाम के ग्रुप का हिस्सा बनने से पहले ये TNA में काम करती थीं।

ऐसा मुमकिन है कि आप उनके इस समय के बारे में ना जानते हों और इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि ज्यादातर रेसलिंग फैंस रेसलर्स को तब ही पहचानना शुरू करते हैं जब वो WWE का हिस्सा बनते हैं। रिंग में अब अपने काम से सबको मुरीद बना चुकीं निकी क्रॉस एक समय पर WWE की विरोधी कंपनी में काम करती थीं।

Edited by मयंक मेहता