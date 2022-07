4 मौके जब WWE में 'One Last match' के रूप में मुकाबले देखने को मिले

WWE: WWE दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी है। कंपनी के लिए इन-रिंग एक्शन के साथ-साथ मार्केटिंग भी बहुत आवश्यक है। WWE का मानना है कि अच्छी तरह प्रचार करके ज्यादा टिकट सेल्स किए जा सकते हैं और शो को बड़ा बनाने के लिए समय-समय पर कुछ मैचों के साथ टैगलाइन को भी प्रचारित करना पड़ता है।

2020 में ऐज और रैंडी ऑर्टन की दुश्मनी के दौरान WrestleMania Backlash में दोनों के बीच होने वाले मैच को 'Greatest Wrestling Match Ever' कहकर प्रचारित किया गया था। भले ही यह केवल मार्केटिंग के लिए हो लेकिन फैंस कुछ बड़ा और बेहतर होने की उम्मीद से प्रीमियम लाइव इवेंट की ओर आकर्षित हो जाते हैं।

इस तरह कंपनी अपनी सबसे भरोसेमंद टैगलाइन 'Last Match' को भी समय-समय पर एडवर्टाइज करती रहती है। इस लिस्ट में हम ऐसे 4 मैचों के बारे में जानेंगे जिन्हे WWE ने 'One Last Match' कहकर प्रचारित किया।

4- द शील्ड का फाइनल चैप्टर (2019)

डीन एम्ब्रोज़ ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद WWE छोड़ने की घोषणा कर दी थी। इसका मतलब यह था कि शील्ड कभी साथ नहीं दिखती। निश्चित ही शील्ड WWE के इतिहास के सबसे महान फैक्शन्स में से एक है। WWE द्वारा तीनों सुपरस्टार्स के बीच अंतिम मैच बुक किया गया। इसकी लोकप्रियता भुनाने के लिए कंपनी ने एक प्रीमियम लाइव इवेंट को 'द शील्ड का फाइनल चैप्टर' की टैगलाइन के साथ प्रचारित किया।

शो के मेन इवेंट में शील्ड का सामना ड्रू मैकइंटायर, बॉबी लैश्ले और बैरन कॉर्बिन से हुआ जहां उन्होंने आखिरी बार टीम के रूप में शानदार जीत दर्ज की। रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस आज भी WWE का हिस्सा हैं वहीं डीन एम्ब्रोज़ AEW में शामिल हो गए थे। एम्ब्रोज़ भविष्य में WWE में वापसी कर सकते हैं। बाद में फिर से शील्ड के रीयूनियन की संभावना बढ़ जाएगी।

3- द अंडरटेकर और ट्रिपल एच के बीच आखिरी मुकाबला

ट्रिपल एच और अंडरटेकर के बीच हुए Hell in a Cell मैच को 'The End of an Era' की टैगलाइन के साथ एडवर्टाइज किया गया था। यह एक शानदार मैच था। WrestleMania में ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स और अंडरटेकर का एक साथ होना रेसलिंग इतिहास के सबसे बड़े पलों में से एक है।

WWE ने बाद में द गेम और द फिनॉम के बीच ऑस्ट्रेलिया के खास इवेंट में मैच की घोषणा की और असल में वो दोनों के बीच आखिरी मुकाबला था। आखिरकार इस मैच में ट्रिपल एच ने द अंडरटेकर को शॉन माइकल्स की मदद से हराया। अब दोनों ही सुपरस्टार्स रिटायर हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि दोनों रेसलिंग की अपनी लास्ट राइड ले चुके हैं।

2- WWE Survivor Series 2011 में द रॉक और जॉन सीना का टीमअप

Survivor Series 2011 के मेन इवेंट को WWE ने 'Never Before, Never Again' की टैग लाइन के साथ प्रचारित किया था। यह टैगलाइन जॉन सीना और द रॉक के टीमअप के लिए थी। यह द रॉक का 2004 के बाद पहला मैच था और इसे लेकर फैंस की उत्सुकता काफी ज्यादा थी।

इस स्टोरीलाइन में सीना और रॉक एक-दूसरे से काफी प्रोफेशनल रहने की कोशिश कर रहे थे। इस मैच में रॉक ने पीपल्स एल्बो लगाकर जीत दर्ज की थी। रॉक और सीना बाद में सैगमेंट्स में साथ जरूर नजर आए हैं लेकिन टीम में दोनों ने एक ही मैच लड़ा है।

1- Once in a Lifetime मैच

'Once in a Lifetime' इस बात का प्रमाण है कि फैंस WWE को कितना ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन कंपनी खुद ही अपनी बातों को कभी-कभी गलत साबित कर देता है। WrestleMania 28 में द रॉक और जॉन सीना के मैच को इस प्रकार आगे बढ़ाया गया था कि अपनी-अपनी जनरेशन के दो सबसे बड़े सुपरस्टार एक और आखिरी बार भिड़ेंगे।

यह मैच बेहद ही शानदार रहा जहां द रॉक ने जीत दर्ज की। WrestleMania 29 में एक साल बाद ही यह मैच फिर से कार्ड में था जहां इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप दांव पर थी। WWE ने इसे सिर्फ एक बार के लिए एडवर्टाइज किया था लेकिन फिर दूसरी बार भी यह मुकाबला हुआ।

