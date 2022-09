4 गलत फैसले जो WWE ने हाल ही में लिए हैं

WWE: WWE में इस वक्त एक्सट्रीम रूल्स (Extreme Rules) का बिल्ड-अप जारी है। Extreme Rules के लिए अभी तक 5 बड़े मैचों का ऐलान किया जा चुका है और इस इवेंट में कुछ और मैच शामिल किए जाने की उम्मीद है। देखा जाए तो ट्रिपल एच (Triple H) के नेतृत्व में WWE ने इस इवेंट को काफी शानदार तरीके से बिल्ड किया है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रिपल एच के WWE की जिम्मेदारी संभालने के बाद शोज पहले के मुकाबले ज्यादा रोमांचक हो चुके हैं। हालांकि, हाल ही के समय में कंपनी ने कुछ साधारण निर्णय भी लिए हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसे 4 गलत फैसलों का जिक्र करने वाले हैं जो WWE ने हाल ही में लिए हैं।

4- सोलो सिकोआ से काफी जल्दी NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप वापस ले लेना

सोलो सिकोआ हाल ही में NXT के एक एपिसोड के दौरान कार्मेलो हेस को हराकर नए नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बने थे। ऐसा लगा था कि सिकोआ भी रोमन रेंस और द उसोज की तरह लंबे समय तक चैंपियन बने रहेंगे। हालांकि, सोलो सिकोआ की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी।

बता दें, सोलो सिकोआ के चैंपियन बनने के एक हफ्ते बाद ही उनसे टाइटल वापस ले लिया गया। सोलो सिकोआ से टाइटल वापस लेने के पीछे की वजह यह बताई गई कि कार्मेलो हेस के खिलाफ हुआ उनका चैंपियनशिप मैच अमान्य था। देखा जाए तो अगर WWE सोलो सिकोआ से इतनी जल्दी चैंपियनशिप वापस लेना ही चाहती थी तो उन्हें चैंपियन बनाने का कोई मतलब नहीं बनता था और यह कंपनी द्वारा की गई बड़ी गलती थी।

3- भारतीय सुपरस्टार सांगा की विनिंग स्ट्रीक तोड़ना

WWE सुपरस्टार सांगा को पिछले कुछ समय में काफी पुश दिया गया था और वो लगातार कई मैच जीतकर विनिंग स्ट्रीक कायम करने में कामयाब रहे थे। हालांकि, पिछले हफ्ते NXT के एपिसोड में वॉन वैगनर के खिलाफ मैच में सांगा की विनिंग स्ट्रीक टूट गई थी। देखा जाए तो सांगा ने अभी NXT में खुद को स्थापित करना शुरू ही किया था इसलिए इस वक्त उन्हें हारने के लिए बुक नहीं करना चाहिए था।

वैसे भी, वॉन वैगनर के मुकाबले सांगा ज्यादा ताकतवर सुपरस्टार हैं, इसलिए इस हार से सांगा को काफी नुकसान हुआ है। यह देखना रोचक होगा कि इस बड़ी हार के बाद सांगा को NXT में मिल रही बुकिंग में क्या बदलाव देखने को मिलता है। इस बात पर भी निगाहें होंगी कि सांगा को वॉन वैगनर से अपना बदला लेने का मौका मिलता है या नहीं।

2- शेमस vs गुंथर का रीमैच Extreme Rules के बजाए SmackDown के एपिसोड के लिए बुक करना

गुंथर vs शेमस के आईसी चैंपियनशिप रीमैच का आयोजन 7 अक्टूबर को WWE SmackDown के एपिसोड में होना है। इससे पहले इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच Clash at the Castle में मैच देखने को मिला था। यह मैच ना केवल काफी शानदार था बल्कि इस मैच के दौरान काफी खतरनाक एक्शन देखने को मिला था।

देखा जाए तो गुंथर vs शेमस का रीमैच बुक करने के लिए Extreme Rules बिल्कुल सही जगह थी। इस इवेंट में WWE के पास गुंथर vs शेमस का स्टिपुलेशन मैच बुक करने का ऑप्शन था और इस मैच की वजह से इवेंट को बेहतर बनाने में भी मदद मिलती। हालांकि, कंपनी ने किसी वजह से Extreme Rules के बजाए ब्लू ब्रांड के एक एपिसोड में इस मैच को बुक करने का फैसला किया।

1- WWE सुपरस्टार वीर महान को NXT में भेजना

WWE सुपरस्टार वीर महान हाल ही में एक NXT हाउस शो के दौरान अपने पुराने साथी सांगा के साथ दिखाई दिए थे। ऐसा लग रहा है कि वीर महान को NXT में भेज दिया गया है और यह कंपनी द्वारा लिया गया काफी हैरान करने वाला फैसला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर महान को Raw में अपनी छाप छोड़ने के ज्यादा मौके नहीं मिले थे।

देखा जाए तो रेड ब्रांड में वीर महान को अधिकतर लोकल टैलेंट्स का ही सामना करने का मौका मिला था। यही कारण है कि वीर महान को NXT में भेजा जाना समझ से परे है। उम्मीद है कि वीर महान का NXT में बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा और वो मैनेजमेंट को प्रभावित करके एक बार फिर मेन रोस्टर में वापसी कर पाएंगे।

