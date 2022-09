4 WWE फैक्शन्स जिन्हें Roman Reigns और The Usos को मैच के लिए चैलेंज करना चाहिए

WWE में ब्लडलाइन का लंबे समय से दबदबा रहा है

Roman Reigns and The Usos: WWE में द ब्लडलाइन को इस समय कंपनी का सबसे बड़ा फैक्शन कहा जा सकता है। इस फैक्शन में रोमन रेंस (Roman Reigns) और द उसोज़ (The Usos) शामिल हैं। काफी समय से यह तीनों ही सुपरस्टार्स अपने प्रदर्शन से फैंस के बीच दबदबा बना रहे हैं। रोमन रेंस के पास अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप है।

द उसोज़ के पास Raw और SmackDown की टैग टीम चैंपियनशिप है। WWE में ढेरों अन्य स्टेबल्स हैं लेकिन कोई भी ब्लडलाइन के स्तर पर नहीं है। हालांकि, अगर उन्हें ब्लडलाइन के खिलाफ काम करने का मौका मिलेगा तो जरूर भविष्य में उन सुपरस्टार्स को फायदा होगा। इसलिए इस आर्टिकल में हम 4 फैक्शन्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें रोमन रेंस और द उसोज़ के खिलाफ लड़ने का मौका मिलना चाहिए।

4- WWE फैक्शन ब्रॉलिंग ब्रुट्स

ब्रॉलिंग ब्रुट्स फैक्शन में शेमस, रिज हॉलैंड और बुच शामिल हैं। यह तीनों ही सुपरस्टार्स काफी ताकतवर हैं और मैचों में जबरदस्त प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। काफी महीनों से यह सुपरस्टार्स एक ग्रुप में नजर आ रहे हैं और फैंस को तीनों ही रेसलर्स का लड़ने का स्टाइल पसंद है।

SmackDown ब्रांड का हिस्सा रहने के बावजूद उन्हें अभी तक रोमन रेंस और द उसोज़ के खिलाफ आने का मौका नहीं मिला है। इसी वजह से उन्हें ब्रांड का दूसरा सबसे ताकतवर फैक्शन माना जाता है। इसी कारण ब्लडलाइन और ब्रॉलिंग ब्रुट्स के बीच मैच होना चाहिए, इससे साबित हो जाएगा कि बेहतर फैक्शन कौन है।

3- मैक्सिमम मेल मॉडल्स

मैक्सिमम मेल मॉडल्स का मेन रोस्टर रन काफी ज्यादा निराशाजनक साबित हुआ है। उन्हें जॉबर्स की तरह बुक किया जा रहा है लेकिन ट्रिपल एच के क्रिएटिव हेड बनने के बाद कई बदलाव आए हैं। उनके फैक्शन में भी बदलाव आ सकता है और उन्हें पहले से बहुत ताकतवर दिखाया जा सकता है।

मैक्सिमम मेल मॉडल्स में मैक्स डूप्री, मासे और मानसूर हैं। अगर WWE उन्हें चर्चा का विषय बनाना चाहता है तो उन्हें रोमन रेंस और द उसोज़ के सामने लाना एक अच्छा विकल्प रहेगा। भले ही इस ग्रुप को आसानी से हार मिल जाए लेकिन ब्लडलाइन के साथ काम करने से उनका कद जरूर बढ़ेगा।

2- द डायमंड माइन

डायमंड माइन फैक्शन काफी समय से NXT में नजरआ रहा है। महीनों से उनके बीच दरार देखने को मिल रही है लेकिन फिर भी वो लगातार साथ हैं। डायमंड माइन फैक्शन में रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, डेमोन कैंप और क्रीड ब्रदर्स शामिल हैं। क्रीड ब्रदर्स की तुलना NXT में आने के बाद से ही उसोज़ से होती आ रही है।

इसी कारण उन्हें आमने-सामने देखना खास रहेगा। इसके अलावा डायमंड माइन के दो अन्य सदस्यों में से कोई भी एक क्रीड ब्रदर्स के साथ आकर ब्लडलाइन का सामना कर सकता है। इस फैक्शन को अगर WWE भविष्य में ताकतवर दिखाना चाहता है तो फिर रोमन रेंस और द उसोज़ के साथ उनका मैच जरूर कराना चाहिए।

1- जजमेंट डे

WWE में इस समय ब्लडलाइन के बाद जजमेंट डे ही दूसरा सबसे चर्चित ग्रुप में है। इस फैक्शन में अभी फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली शामिल हैं। हालांकि, जल्द ही उन्हें डॉमिनिक मिस्टीरियो के रूप में एक नया साथी मिल सकता है। बाद में जजमेंट डे फैक्शन और मजबूत हो जाएगी।

उनका रोमन रेंस और द उसोज़ से मैच सभी फैंस देखना चाहेंगे। काफी समय से दोनों फैक्शन्स की तुलना हो रही है। इसी कारण दोनों को भविष्य में एक टैग टीम मैच में आमने-सामने आना चाहिए। यह चीज़ WWE को रेटिंग्स के मामले में भी जबरदस्त तरीके से फायदा कराने वाली है।

