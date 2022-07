4 WWE Superstars जिन्हें रिटायरमेंट से वापस नहीं आना चाहिए था 

WWE: प्रो-रेसलिंग की दुनिया में किसी भी स्टार के लिए रिटायरमेंट बेहद ख़ास होता है। इस दौरान फैंस भी स्टार्स से जुड़े हुए नज़र आते हैं। WWE ने हमेशा से ही किसी भी स्टार के रिटायरमेंट को यादगार बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। हालांकि इसके बाद भी कई स्टार्स अपने रिटायरमेंट से वापस आए हैं।

WWE के कई दिग्गज भी अपने रिटायरमेंट मैच के बाद भी रिंग में वापस आए हैं। इसमें कुछ स्टार्स ने अपना पुराना जादू दिखाया है, जबकि कुछ स्टार्स का रिटर्न ख़ास नहीं रहा है। तो आइये जानते हैं, उन WWE स्टार्स के बारे में, जो अपने रिटायरमेंट मैच के बाद रिंग में वापस आए हैं:

#4 WWE स्टार टेरी फंक

टेरी फंक अपने करियर में इतनी बार रिटायरमेंट से बाहर आए हैं, जितनी बार कुछ सुपरस्टार्स ने टाइटल भी नहीं जीते हैं। कुछ फैंस का मानना है कि उनकी इस हरकत की वजह से रिटायरमेंट का महत्व कम हो गया है। ये और भी ज्यादा बुरा हो जाता है क्योंकि टेरी फंक के ये रिटर्न बेहद कम समय के लिए होते थे।

टेरी फंक का करियर लगभग पांच दशकों तक रहा है। उन्होंने पहली बार 1965 में पहली बार रिंग में कदम रखा था, जिसके बाद वो 2017 तक इन रिंग एक्शन में नजर आए हैं। उन्होंने पहली बार अपना रिटायरमेंट 1997 में लिया था। इसके बाद वो लगातार रिटायरमेंट से बाहर आते रहे हैं। हालांकि उन्होंने 2017 में आखिरकार रिटायरमेंट ले लिया था। कई फैंस का मानना है कि उन्हें पहले ही रिटायर हो जाना चाहिए था।

#3 मिक फोली

मिक फोली प्रो-रेसलिंग की दुनिया के दूसरे टेरी फंक हैं। वो भी कई बार रिटायरमेंट लेकर वापस आ चुके हैं। कई बार वो अपने ईगो की वजह से भी रिंग में वापस आए हैं। ट्रिपल एच के खिलाफ Hell in a Cell मैच के बाद उन्हें रिटायर ही रहना चाहिए था लेकिन इसके बाद भी वो वापस आए थे।

No Way Out 2000 में मिक फोली का सामना ट्रिपल एच से हुआ था। इस मैच में ये शर्त थी कि अगर मिक फोली ट्रिपल एच से उनका वर्ल्ड टाइटल नहीं जीत पाते हैं तो उन्हें रिटायर होना होगा। इस मैच में मिक फोली को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें रिटायर होना पड़ा था। इसके बाद भी वो कई बार रिंग में वापस आ चुके हैं। हालांकि इसके बाद उन्होंने 2012 में रिटायरमेंट ले लिया था।

#2 ब्रेट हार्ट

ब्रेट हार्ट को रेसलिंग की दुनिया के सबसे महान रेसलर में से एक माना जाता है। WWE में उनके रन को फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने विवादों के बाद WWE को छोड़ दिया था, जिसके बाद वो WCW से जुड़ गए थे। यहां उनका रन कुछ ख़ास नहीं रहा था।

1999 में गोल्डबर्ग के खिलाफ मैच में उनके सिर पर चोट लग गई थी, जिस वजह से उन्होंने 2000 में रिटायरमेंट ले लिया था। हालांकि 2010 में वो एक बार फिर से WWE में नजर आए थे।इस दौरान उन्होंने रिंग में रिटर्न भी किया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने WWE से ही रिटायरमेंट ले लिया था।

#1 शॉन माइकल्स

शॉन माइकल्स ने अपना आखिरी मैच द अंडरटेकर के खिलाफ WrestleMania 26 में लड़ा था। ये WWE के इतिहास के सबसे यादगार मैचों में से एक था। इस मैच में दोनों ही स्टार्स ने फैंस को क्लासिक मैच दिया था। हालांकि इस मैच को हारने के बाद शॉन माइकल्स को रिटायर होना पड़ा था क्योंकि इस मुकाबले की शर्त यही थी कि अगर वो मुकाबला हार जाएंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे।

WWE से रिटायर होने के बाद उन्होंने एक बार फिर से रिंग में वापसी की थी। इस दौरान वो ट्रिपल एच के साथ टैग टीम मैच में वापस आए थे। इस मैच में उनका सामना ब्रदर्स ऑफ़ डिस्ट्रक्शन से हुआ था। इस मैच में माइकल्स की टीम की जीत हुई थी।

