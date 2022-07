4 WWE Superstars जो Theory को हराकर Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीत सकते हैं

Theory: WWE फैंस को थ्योरी (Theory) का मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैच जीतना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। भले ही थ्योरी बिल्कुल अंतिम समय पर लैडर मैच में जोड़े गए लेकिन उन्होंने बाकी सात सुपरस्टार्स को पछाड़ते हुए ब्रीफकेस पर अपना कब्जा जमाया। अब उनके पास एक गारंटी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच है जिसे वो कभी भी और कहीं भी कैश-इन कर सकते हैं।

कुछ फैंस को यह पसंद नहीं आ रहा है। यह सोचने में बहुत ही मजेदार लग रहा है कि वो SummerSlam में इस कॉन्ट्रैक्ट को रोमन रेंस या ब्रॉक लैसनर पर कैश-इन करेंगे। कुछ सालों पहले ओटिस अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट द मिज़ के खिलाफ हार गए थे। कुछ ऐसा ही थ्योरी के साथ भी हो सकता है। इस लिस्ट में हम ऐसे 4 सुपरस्टार्स के बारे में जानेंगे जो थ्योरी को हराकर नए मिस्टर Money in the Bank बन सकते हैं।

4- पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन केविन ओवेंस

केविन और इजेक्यूल के बीच दुश्मनी बहुत ही ज्यादा मनोरंजक रही है लेकिन इसका जल्द ही अंत होगा। इसके बाद निश्चित तौर पर केविन अपना ध्यान वर्ल्ड टाइटल की तरफ लगाना चाहेंगे। बता दें कि केविन पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन हैं। वो अपनी काबिलियत से किसी भी चैंपियनशिप सीन में जगह बना सकते हैं।

Money in the Bank ब्रीफकेस इसके लिए वो सबसे उपयुक्त विकल्प हो सकता है। ओवेंस और थ्योरी के बीच Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट मैच ब्लॉकबस्टर साबित हो सकता है। दोनों ही सुपरस्टार्स के प्रोमो, सोशल मीडिया में जुबानी लड़ाई और इन-रिंग एक्शन को फैंस मिस नहीं करना चाहेंगे।

3- पूर्व WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले

Money in the Bank में बॉबी लैश्ले ने थ्योरी को हराकर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती थी। थ्योरी को चैंपियनशिप मैच में हराकर बॉबी लैश्ले ने सभी को दिखा दिया है कि विंस मैकमैहन के पसंदीदा सुपरस्टार उनके लेवल के करीब भी नही हैं।

थ्योरी चालाकी के बावजूद ऑल माइटी से नहीं बच सके। लैश्ले आज तक मिस्टर Money in the Bank नहीं बने हैं। क्रिएटिव टीम बॉबी को थ्योरी से Money in the Bank ब्रीफकेस जीतने के लिए बुक कर सकती है। लैश्ले जैसे ताकतवर सुपरस्टार इस कॉन्ट्रैक्ट को रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर के ऊपर कैश-इन करने से भी नहीं डरेंगे।

2- पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रिडल

रोमन रेंस और द उसोज ने पिछले कुछ महीनों से रिडल की जिंदगी में उथल-पुथल मचा रखी है। ब्लडलाइन ने रिडल से Raw टैग टीम चैंपियनशिप छीनने के बाद उनके पार्टनर रैंडी ऑर्टन को बुरी तरह चोटिल कर दिया। Smackdown में हुए अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में भी रिडल को हराने में रोमन रेंस पूरी तरह कामयाब रहे।

रिडल निश्चित ही रोमन रेंस से इसका बदला लेना चाहेंगे। बता दें कि रिडल चैंपियनशिप मैच की शर्त के कारण अब रोमन रेंस को सीधे चुनौती नहीं दे सकते। इसलिए रिडल Money in the Bank ब्रीफकेस जीतना चाहेंगे। हालांकि, वो Money in the Bank इवेंट में मेंस लैडर मैच जीतने में कामयाब नहीं हुए। ऐसे में वो 24 वर्षीय सुपरस्टार थ्योरी पर हमला कर इस दुश्मनी की शुरुआत कर सकते है। थ्योरी को हराकर रिडल Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद रोमन रेंस पर कैश-इन करके वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं।

1- पूर्व WWE चैंपियन एजे स्टाइल्स

एजे स्टाइल्स को आखिरी बार वर्ल्ड चैंपियन बने कई साल बीत चुके हैं। पिछले कुछ समय से खराब बुकिंग के कारण एजे स्टाइल्स मेन इवेंट सीन से काफी दूर चल रहे हैं। स्टाइल्स जैसे कबिल सुपरस्टार को लगातार वर्ल्ड चैंपियनशिप सीन में होना चाहिए। WWE के लिए एजे स्टाइल्स को टॉप कार्ड में पहुँचाने का यह सही समय है।

वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा आसान रास्ता और कोई नहीं हो सकता है। थ्योरी और स्टाइल्स पहले भी एक-दूसरे से भिड़ चुके हैं लेकिन इस बार यह मुकाबला ब्रीफकेस के लिए हो सकता है। स्टाइल्स पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन थ्योरी को हराकर नए मिस्टर Money in the Bank बन सकते हैं।

