4 बड़े WWE Superstars जो शायद लगातार दूसरे साल WrestleMania में मैच लड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे 

WWE WrestleMania 38 धीरे-धीरे काफी करीब आता जा रहा है और इस इवेंट के लिए कई मैचों का ऐलान भी कर दिया गया है। बता दें, इस साल रेसलमेनिया (WrestleMania) में यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) vs WWE चैंपियन ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) का विनर टेक्स ऑल मैच देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा SmackDown विमेंस चैंपियन शार्लेट फ्लेयर (Charlotte Flair) vs रोंडा राउजी (Ronda Rousey) और Raw विमेंस चैंपियन बैकी लिंच (Becky Lynch) vs बियांका ब्लेयर (Bianca Belair) जैसे मैच भी ऑफिशियल कर दिए गए हैं।

देखा जाए तो किसी भी सुपरस्टार के लिए WrestleMania के ग्रैंडेस्ट स्टेज पर मैच लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि, बड़ी संख्या में रिलीज के बाद भी WWE का रोस्टर अभी भी बहुत बड़ा है इसलिए हर एक सुपरस्टार को WrestleMania में मैच लड़ने का मौका नहीं मिल पाता है। इस आर्टिकल में हम ऐसे 4 बड़े WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जो शायद लगातार दूसरे साल WrestleMania में मैच लड़ते हुए दिखाई नहीं देंगे।

4- WWE सुपरस्टार इलायस इस साल भी शायद WrestleMania में मैच नहीं लड़ पाएंगे

WWE सुपरस्टार इलायस को पिछले साल WrestleMania में मैच लड़ने का मौका नहीं मिल पाया था। बता दें, इस इवेंट में पिछले साल शेन मैकमैहन vs ब्रॉन स्ट्रोमैन का स्टील केज मैच देखने को मिला था और इस मैच में इलायस, जैक्सन राइकर के साथ मिलकर शेन मैकमैहन को जीत दिलाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि, इसके बावजूद भी ब्रॉन स्ट्रोमैन इस मैच में शेन मैकमैहन को हराने में कामयाब रहे थे।

बता दें, पिछले साल इलायस के पुराने गिमिक को खत्म करके उन्हें नए कैरेक्टर में ढालने की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए इलायस के कई वीडियो पैकेज भी चलाए गए थे, हालांकि, अचानक ही उनका वीडियो पैकेज चलाना रोक दिया गया। इसके बाद से ही इलायस टेलीविजन पर दिखाई नहीं दिए हैं और उनकी वापसी को लेकर कोई खबर नहीं है। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि वो शायद लगातार दूसरे साल WrestleMania में मैच का हिस्सा नहीं होंगे।

