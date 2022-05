4 मौजूदा और पूर्व WWE Superstars जो इसी साल शादी के बंधन में बंध सकते हैं 

WWE के कुछ सुपरस्टार्स इस साल शादी कर चुके हैं और कुछ पूर्व और मौजूदा WWE सुपरस्टार्स ने इस साल शादी करने का निर्णय लिया है। एलेक्सा ब्लिस ने अपने पार्टनर रयान कैबरेरा के साथ शादी कर ली है और इसी महीने कार्मेला और कोरी ग्रेव्स के भी रास्ते एक हो गए। इस दौरान कई पूर्व और मौजूदा WWE सुपरस्टार्स ने अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस लिस्ट में हम 4 ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में बताएंगे जो इस साल शादी करने जा रहे हैं ।

#4 & #3 पूर्व विमेंस चैंपियन शार्लेट फ्लेयर और AEW सुपरस्टार एंड्राडे

शार्लेट फ्लेयर और AEW सुपरस्टार एंड्राडे शादी करने वाले हैं

एक ही कंपनी में कई साल साथ काम करने के बावजूद भी शार्लेट फ्लेयर और एंड्राडे एक दूसरे को नहीं जानते थे। फ्लेयर और एंड्राडे की पहली मुलाकात पूर्व WWE सुपरस्टार कार्ल एंडरसन ने WWE के UK टूर के दौरान करवाई थी। 2019 की शुरुआत में दोनों ने डेटिंग शुरू की।

दोनों एक ही कंपनी में साथ काम कर रहे थे जिसके कारण एंड्राडे शुरू में इस रिश्ते को लेकर सजग नहीं थे। लगभग 1 साल तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद जनवरी 2020 में दोनों ने सगाई कर ली। 2020 के अंत में शादी का सोच रहे इस कपल ने COVID-19 के कारण शादी को टाल दिया । एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व विमेंस चैंपियन ने बताया कि वे दोनों इस साल समर में मैक्सिको में शादी करेंगे।

एंड्राडे ने मार्च 2021 में WWE से अलग होने का फैसला किया थाा और तीन महीने बाद AEW में अपना शानदार डेब्यू किया। वहीं फ्लेयर आज भी WWE की सबसे बड़ी सुपरस्टार्स में से एक हैं।हाल ही में WrestleMania Backlash में वे SmackDown चैंपियनशिप रोंडा राउजी से हार गईं। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्लेयर ने शादी के लिए WWE से ब्रेक लिया है।

#2 WWE हॉल ऑफ फेमर निकी बैला

2017 में निकी बैला ने Dancing With The Stars के 25वें संस्करण में भाग लिया जहां वे अपने पार्टनर और रशियन डांसर आर्टम चिगविंटसेव से पहली बार मिलीं। शो के 7 वें हफ्ते दोनों एलिमिनेट हो गए थे।निकी बैला Dancing With The Stars में भाग लेने के दौरान जॉन सीना के साथ रिलेशनशिप मेंथीं और WrestleMania 33 में दोनों ने रिंग में सगाई भी की थी। 2018 में शादी के कुछ महीने पहले जॉन और निकी अलग हो गए।

2019 की कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि निकी बैला अपने डांस पार्टनर चिगविंटसेव के साथ रिश्ते में हैं जिसे हॉल ऑफ फेमर ने Total Divas के एक एपिसोड में स्वीकार भी कर लिया। लगभग एक साल एक दूसरे के साथ रहने के बाद दोनों ने जनवरी 2020 में सगाई कर ली और जुलाई 2021 में उन्होंने अपने पहले बच्चे का वेलकम किया। यूएस वीकली के साथ हुए इंटरव्यू में निकी ने अपनी शादी को लेकर जानकारी दी " हमने शादी की तारीख पक्की कर दी है और यह इस साल के अंत में है। "

#1 - WWE सुपरस्टार शेमस

शेमस और इसाबेल रिवेला लगभग लगभग 5 साल से एक दूसरे के साथ हैं। दोनों इस साल हुए हॉल ऑफ फ़ेम सहित कई समारोह में एक साथ देखे गए हैं। पिछले साल जुलाई में दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा की। तब से इसाबेल इंस्टाग्राम स्टोरी में अपनी शादी से जुड़ी कुछ जानकारियां देती रहती हैं। एक इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने बताया कि वे इस साल अक्टूबर में शादी करने जा रही हैं। 44 वर्षीय शेमस अभी भी WWE में लगातार दिखते रहते हैं और फिलहाल रिज हालेंड के साथ द न्यू डे के विरुद्ध स्टोरीलाइन में हैं।

Edited by मयंक मेहता